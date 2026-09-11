Frente fria traz nova rodada de chuva, ventos fortes e possibilidade de granizo ao Paraná

Simepar prevê avanço de uma frente fria na tarde de sexta (11); chuva segue no fim de semana e máximas não devem ultrapassar 13°C em áreas do Centro-Sul e Leste

As tempestades que atingiram o Paraná nos últimos dias deram uma trégua rápida na manhã de sexta-feira (11), mas a chuva deve retornar: segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria avança pelo Estado no período da tarde e traz chuva acompanhada de fortes rajadas de vento.

As informações foram publicadas pelo G1 com base em dados do Simepar.

O que muda nesta sexta (11)

De acordo com o Simepar, no início da tarde a frente fria avança rapidamente pelo Sul do Brasil e favorece tempestades nas cidades de divisa com Santa Catarina e com países vizinhos, com risco de fortes rajadas de vento, queda de granizo e chuva intensa.

A chuva deve se espalhar rapidamente pelo Paraná na tarde e atingir todas as regiões até a noite, acompanhada de fortes rajadas de vento.

Fim de semana

Segundo o Simepar, a precipitação persiste no sábado (12) e no domingo (13):

No sábado, a chuva continua em todo o Estado, com maior destaque para a metade norte, onde ainda são esperados temporais ao longo do dia; na metade sul, a chuva tende a ter menor intensidade.

No domingo, a previsão é de chuva em todas as regiões, porém com menor probabilidade de ocorrência de temporais em comparação aos dias anteriores.

Temperatura e tendência

Com o afastamento da chuva no sábado, uma massa de ar frio chega ao Paraná. O Simepar aponta que ainda haverá calor nas cidades do Noroeste paranaense e nas que fazem divisa com o estado de São Paulo, enquanto nas demais regiões as temperaturas começam a diminuir.

No domingo, a sensação de frio deve ser mais marcante: no Centro-Sul e no Leste do Paraná, as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 13°C, segundo o Simepar.

Próximos dias

O Simepar indica que a próxima semana deve começar com presença de chuva, que reduz gradualmente ao longo do dia.