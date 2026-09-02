Martínez desfalca o Vitória em decisão contra o Vasco pela Copa do Brasil

Vitória enfrenta desfalque importante de Martínez para o confronto decisivo contra o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil

O Vitória chega para a partida decisiva contra o Vasco, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil, com uma baixa de última hora. O meio-campista Martínez foi vetado pelo departamento médico e não estará à disposição do técnico Jair Ventura para o confronto desta quarta-feira, às 21h30, no Barradão.

Conforme informação divulgada pelo ge, o jogador argentino sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda. A ausência de Martínez amplia a lista de problemas enfrentados pela equipe baiana, que precisa vencer por dois gols de diferença para evitar a decisão por pênaltis, visto que o Vasco possui a vantagem do primeiro jogo.

A preparação do time rubro-negro para este duelo eliminatório tem sido marcada por uma série de ausências confirmadas pelo clube. Além de Martínez, outros atletas não integram a relação de 23 jogadores que buscam a classificação no torneio nacional nesta semana.

Lista de desfalques do Rubro-Negro

O departamento médico do Vitória segue ocupado. O meia Gabriel Baralhas permanece afastado dos gramados pelo sexto jogo consecutivo, tratando uma lesão na região anterior da coxa direita. A lista de lesionados ainda conta com Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes, todos em processo de recuperação física.

Restrições e suspensões

Além das questões físicas, o técnico Jair Ventura precisa lidar com outras limitações na montagem do elenco. O zagueiro Brítez e o volante Caíque Gonçalves estão fora da partida devido a suspensões automáticas. Adicionalmente, o meia Tomás Pochettino e o atacante Alex Bruno não estão inscritos na competição, o que impede a participação de ambos no confronto decisivo.

FAQ – Perguntas Frequentes

Por que Martínez está fora do jogo contra o Vasco?

O jogador sofreu uma lesão na região posterior da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico do Vitória.

Qual o cenário do Vitória na Copa do Brasil?

O time baiano precisa vencer o Vasco por dois gols de diferença no Barradão para avançar sem a necessidade de disputa por pênaltis.

Quem são os outros desfalques do Vitória?

O clube não conta com Gabriel Baralhas, Rúben Ismael, Camutanga, Edu, Dudu e Nathan Mendes, todos por problemas físicos, além de Brítez e Caíque Gonçalves, que estão suspensos.

Existem jogadores impedidos de atuar por inscrição?

Sim, o meia Tomás Pochettino e o atacante Alex Bruno não estão inscritos na Copa do Brasil e, por isso, não foram relacionados.

Quantos jogadores foram relacionados para a partida?

O Vitória divulgou uma lista com 23 jogadores para o confronto decisivo desta quarta-feira no Barradão.