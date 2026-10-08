Prefeitura de Cascavel abre inscrições para curso gratuito de costureiro industrial

25 vagas; aulas noturnas de 19/10 a 15/12 no Creas Leste; inscrições até 18 de outubro, segundo a CGN

A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu as inscrições para o Curso de Costureiro Industrial do Vestuário, realizado em parceria com o Senai, informou a CGN. A capacitação é gratuita e oferece 25 vagas.

As inscrições estão disponíveis até 18 de outubro ou enquanto houver vagas. O curso é noturno, o que amplia a possibilidade de participação de quem trabalha durante o dia.

Inscrições e requisitos

Para se inscrever é preciso ter no mínimo 14 anos; não é exigido conhecimento ou experiência prévia na área. As inscrições devem ser feitas pelo formulário online: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=WhnwZB22xEavd0I-ogJmkhfq0vGgDgFFpf4CTcQyYSFUMlRJOFNWNFZJVDBaTVI2RzIwSVZGOExLTS4u&route=shorturl, conforme divulgação da CGN.

Datas, horários e local

As aulas ocorrerão entre 19 de outubro e 15 de dezembro, sempre no período noturno, das 19h às 23h. A formação será ministrada no Creas Leste, ao lado do Centro de Convenções, no bairro Pacaembu, na Rua Fortunato Bebber, n° 882.

Vagas e contato

O curso oferece 25 vagas e é gratuito. Em caso de dúvidas, a Prefeitura disponibilizou os telefones (45) 3220-5476 e (45) 98823-2630 para contato, segundo a CGN.