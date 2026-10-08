Professor condenado por abuso sexual volta à prisão na Indonésia após investigação da BBC

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Um professor condenado por abuso sexual foi devolvido à prisão na Indonésia depois que uma investigação da BBC revelou que ele havia sido libertado antecipadamente em 2025. A decisão de revogar a liberdade provisória ocorreu após uma revisão governamental que apontou “erros” no processo, informou a BBC.
segundo BBC Eye e BBC News Indonesia, de Endang Nurdin e Rebecca Henschke, Mochamad Subchi Azal Tsani — conhecido publicamente como Bechi — foi condenado a sete anos de prisão em 2022 por abuso sexual de uma aluna na escola interna Islamic Shiddiqiyyah, em Jombang, East Java, onde trabalhava.
Bechi havia sido acusado por várias estudantes; foi absolvido das acusações de estupro e condenado pelo crime menor de abuso sexual contra uma aluna, segundo a BBC. A reportagem revelou que ele foi colocado em liberdade condicional em agosto de 2025, após cumprir menos da metade da pena, e que a mulher condenada no processo não foi informada, apesar de ter o direito legal de saber.
O Ministry da Imigração e Correções, Agus Andrianto, disse à BBC que os responsáveis pela aprovação da soltura "certamente enfrentarão sanções" e que o governo quer evitar que tais irregularidades voltem a ocorrer.
Uma das vítimas que preferiu não se identificar disse ter chorado de alívio ao saber do retorno do agressor à prisão: “Rezo para que isso não aconteça com mais ninguém e que, daqui para frente, a lei seja aplicada com justiça na Indonésia”, relatou à BBC.
Ira foi convidada a depor em uma audiência parlamentar sobre o tratamento estatal de casos de abuso em instituições religiosas e educativas, realizada em resposta à investigação da BBC. O advogado Joko Jumadi, que representa várias vítimas desses casos, disse à comissão que autoridades frequentemente relutam em investigar figuras religiosas influentes e que ele próprio recebe ameaças por atuar nesses processos.
A BBC procurou comentários de Bechi, de sua mãe e da escola Shiddiqiyyah durante a investigação, mas não obteve resposta, informou a reportagem.
Reportagem da BBC Eye e BBC News Indonesia, por Endang Nurdin e Rebecca Henschke. Publicada em 8 de outubro de 2026.