Professor condenado por abuso sexual volta à prisão na Indonésia após investigação da BBC

Mochamad Subchi Azal Tsani, conhecido como Bechi, foi recolocado na prisão após reportagem da BBC revelar sua libertação antecipada em 2025; revisão oficial apontou ‘erros’.

Um professor condenado por abuso sexual foi devolvido à prisão na Indonésia depois que uma investigação da BBC revelou que ele havia sido libertado antecipadamente em 2025. A decisão de revogar a liberdade provisória ocorreu após uma revisão governamental que apontou “erros” no processo, informou a BBC.

O caso e a libertação antecipada

segundo BBC Eye e BBC News Indonesia, de Endang Nurdin e Rebecca Henschke, Mochamad Subchi Azal Tsani — conhecido publicamente como Bechi — foi condenado a sete anos de prisão em 2022 por abuso sexual de uma aluna na escola interna Islamic Shiddiqiyyah, em Jombang, East Java, onde trabalhava.

Bechi havia sido acusado por várias estudantes; foi absolvido das acusações de estupro e condenado pelo crime menor de abuso sexual contra uma aluna, segundo a BBC. A reportagem revelou que ele foi colocado em liberdade condicional em agosto de 2025, após cumprir menos da metade da pena, e que a mulher condenada no processo não foi informada, apesar de ter o direito legal de saber.

Investigação da BBC e retorno à prisão

O Ministry da Imigração e Correções, Agus Andrianto, disse à BBC que os responsáveis pela aprovação da soltura "certamente enfrentarão sanções" e que o governo quer evitar que tais irregularidades voltem a ocorrer.

Depoimentos das vítimas e resposta institucional

Uma das vítimas que preferiu não se identificar disse ter chorado de alívio ao saber do retorno do agressor à prisão: “Rezo para que isso não aconteça com mais ninguém e que, daqui para frente, a lei seja aplicada com justiça na Indonésia”, relatou à BBC.

Ira foi convidada a depor em uma audiência parlamentar sobre o tratamento estatal de casos de abuso em instituições religiosas e educativas, realizada em resposta à investigação da BBC. O advogado Joko Jumadi, que representa várias vítimas desses casos, disse à comissão que autoridades frequentemente relutam em investigar figuras religiosas influentes e que ele próprio recebe ameaças por atuar nesses processos.

Respostas buscadas e ausência de comentários

A BBC procurou comentários de Bechi, de sua mãe e da escola Shiddiqiyyah durante a investigação, mas não obteve resposta, informou a reportagem.

Reportagem da BBC Eye e BBC News Indonesia, por Endang Nurdin e Rebecca Henschke. Publicada em 8 de outubro de 2026.