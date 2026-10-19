Anthropic destina 5% das ações a fundo para ‘benefício Public’ antes de possível IPO

Empresa diz que fundo financiará doações para o 'bem Public'; parcelas não poderão ser usadas em lobby ou doações políticas e diretoria pode ceder mais 2%

Reações e dados financeiros

Em comunicado a potenciais investidores citado pela BBC, a Anthropic afirmou que sua receita cresceu 45% para $16.8bn (£12.6bn) no trimestre até o fim de setembro. A reportagem destaca que empresas de tecnologia vêm cortando empregos após ampliarem investimentos em IA, citando estudos sobre efeitos no emprego.

Preocupações sobre segurança da IA

No registro para a oferta Public, a Anthropic disse que a inteligência artificial pode representar "catastrophic or existential risks to humanity", conforme relatado pela BBC. A matéria também traz o caso do pesquisador Jacob Coxon, que deixou a Anthropic e afirmou que pessoas que trabalham com a tecnologia estavam "genuinely frightened"; em seu depoimento à BBC ele disse: "I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, there is a strong chance that we could all die in the immediate future."

O texto lembra que figuras do setor, como Dario Amodei, já defenderam uma desaceleração do desenvolvimento da IA, e que Sam Altman e Elon Musk teriam mostrado concordância com propostas de regulação e monitoramento independente do avanço dos modelos.

Contexto político e regulatório citado

A reportagem relata que, no início do mês, o President dos EUA Donald Trump e líderes de grandes empresas de IA assinaram um documento "morally binding" responsabilizando-os pela segurança das tecnologias. Ainda conforme a BBC, Trump teria nomeado Jay Clayton para chefiar um novo grupo de trabalho sobre IA para coordenar o engajamento do governo com consumidores, empresas e organizações religiosas.

Fontes: BBC, reportagem de Peter Hoskins publicada em 19 de outubro de 2026.