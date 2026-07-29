Prefeitura de Matinhos abre concurso público com 63 vagas e salários que podem chegar a R$ 20 mil; saiba como realizar sua inscrição

Concurso público em Matinhos oferece 63 vagas imediatas e cadastro de reserva para profissionais de diferentes níveis de escolaridade com altos salários

A Prefeitura de Matinhos, situada no litoral do Paraná, acaba de oficializar a abertura de um novo concurso público destinado ao preenchimento de 63 vagas imediatas. O certame também prevê a formação de um cadastro de reserva, abrangendo setores estratégicos como a saúde, a educação e a administração geral.

As oportunidades são variadas e buscam atrair desde candidatos com nível fundamental até profissionais graduados com especialização. Com salários iniciais atrativos que podem alcançar o patamar de R$ 20.330,16, o processo seletivo promete ser um dos mais disputados da região nos últimos anos.

Conforme informações divulgadas pela administração municipal, as inscrições para o concurso público de Matinhos devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 27 de agosto, respeitando as exigências de escolaridade descritas no edital.

Detalhes sobre as inscrições e taxas de participação

Para participar do certame, os interessados devem ficar atentos aos valores das taxas de inscrição, que variam conforme o cargo pretendido. Para vagas de nível fundamental, o custo é de R$ 80, enquanto para nível médio e técnico o valor é de R$ 100. Já para os cargos de nível superior, a taxa fixada é de R$ 160.

Além dos vencimentos base, a prefeitura oferece benefícios adicionais aos servidores. Entre eles, destaca-se o auxílio-alimentação e uma gratificação por assiduidade, que, somados, podem representar um acréscimo de R$ 614 no rendimento mensal dos trabalhadores aprovados.

Cargos e remunerações disponíveis

O quadro de vagas inclui cargos como motorista de veículos pesados, vigilante, cuidador social e secretário escolar. Na área técnica, há oportunidades para técnico em enfermagem, técnico em informática e segurança do trabalho, com salários que partem de R$ 1.621,00 e chegam a mais de R$ 3 mil em funções específicas.

Para os profissionais com ensino superior, as remunerações são ainda mais elevadas. Médicos de diversas especialidades, como anestesista, ginecologista e pediatra, possuem salários de R$ 20.330,16. Outras vagas incluem arquiteto, engenheiros, contador, enfermeiro e professor, com jornadas que variam entre 20 e 40 horas semanais.

Como será a seleção dos candidatos

A primeira etapa do processo seletivo consiste em uma prova objetiva, que será aplicada diretamente no município de Matinhos. Esta fase é eliminatória e classificatória, sendo essencial que o candidato se prepare com antecedência para garantir uma boa pontuação.

Para os cargos que exigem curso superior, haverá também uma etapa de prova de títulos. Após a conclusão de todas as fases, a prefeitura procederá com a divulgação dos resultados finais e a posterior convocação dos aprovados, conforme a necessidade da administração pública.

Dúvidas frequentes sobre o concurso

1. Qual é o prazo final para se inscrever? As inscrições seguem abertas até o dia 27 de agosto de 2024.

2. Onde as inscrições devem ser feitas? Exclusivamente via internet, no site oficial indicado no edital do concurso público.

3. Existe auxílio extra além do salário? Sim, os servidores recebem auxílio-alimentação e gratificação por assiduidade, totalizando R$ 614 adicionais.

4. Quais os níveis de escolaridade exigidos? O concurso contempla vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

5. Como será a seleção? A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva para todos e prova de títulos específica para cargos de nível superior.