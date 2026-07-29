Quase mil vagas de emprego estão disponíveis em Toledo nesta quarta-feira

A Agência do Trabalhador de Toledo está com 965 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (29). As oportunidades contemplam candidatos com diferentes níveis de escolaridade e experiência, além de vagas para aprendizes, estagiários e pessoas com deficiência (PCDs) ou reabilitados pelo INSS.

As funções com maior número de oportunidades são para auxiliar de linha de produção (395 vagas), auxiliar de produção farmacêutica (100), operador de processo de produção (100), auxiliar de linha de produção para PCD (30), higienista industrial (25), operador de caixa (24), pedreiro (22), auxiliar de cozinha (17), servente de obras (15), consultor de vendas (14), repositor de mercadorias (14) e vendedor interno (14).

Também há vagas para áreas administrativas, indústria, construção civil, comércio, transporte, saúde, tecnologia, logística e serviços, ampliando as possibilidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Toledo com documentos pessoais para verificar os requisitos de cada vaga e realizar o encaminhamento. A disponibilidade das oportunidades pode sofrer alterações ao longo do dia, conforme os encaminhamentos realizados.