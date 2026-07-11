Previa | Fecha 6 — Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar

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Nuestra Tricolor sale a nuestro terreno de juego a buscar la clasificación a la siguiente fase de la copa que reúne a todo el país.
Palestino se juega las últimas instancias de clasificación en la Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar. Este sábado recibimos a Deportes Santa Cruz, conjunto líder del grupo ya clasificado a octavos de final.
Si bien todavía tenemos oportunidades de avanzar a la siguiente fase, dependemos del encuentro entre Magallanes y Audax Italiano. Sin embargo, antes de mirar de reojo el duelo entre Albicelestes y Audinos, debemos efectuar nuestro trabajo en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Una victoria ante los Unionistas es el único resultado que nos permite ilusionarnos de cara a octavos de final y que en la cancha de San Bernardo repartan unidades o se imponga la Academia.
Nuestro grupo se definirá en horario simultáneo, por lo que desde las 15:00 horas estaremos definiendo al segundo clasificado. Los resultados que nos colocan en la siguiente instancia son: un triunfo ante Deportes Santa Cruz y que Magallanes derrote o empate ante Audax Italiano; en caso de igualdad en San Bernardo, avanzaríamos de fase por tener mejor diferencia de gol.
Para alentar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, debes ingresar a Ticketmaster y seleccionar el sector de tu preferencia.
La apertura de puertas será a partir de las 13:00 horas. Venta solo por internet. No se realizan cambios de nominación en las entradas adquiridas. Es obligatorio presentar su cédula de identidad al momento de ingresar al recinto.
Fonte do Artigo
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