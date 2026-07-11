Um Volkswagen Gol G3 prata foi furtado na noite desta quinta-feira (11), em Ubir…

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Um Volkswagen Gol G3 prata foi furtado na noite desta quinta-feira (11), em Ubiratã. O veículo estava estacionado na Rua Brasília, próximo à DIGAWEB, onde havia sido deixado por volta das 22h.
Segundo os proprietários, o carro precisou permanecer na rua porque a entrada da garagem da residência estava bloqueada pelas barracas montadas para a Expobira 2026, impedindo o acesso ao imóvel.
Ao perceberem o desaparecimento do veículo, os proprietários procuraram as autoridades e um boletim de ocorrência foi registrado junto à Polícia Civil. O caso deverá ser investigado e a população pode colaborar com informações que ajudem na localização do automóvel e na identificação do responsável pelo furto.
Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190 ou com a Polícia Civil.
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