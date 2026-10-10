Senado Federal celebra 45 anos da Associação do Senhor Jesus em sessão especial de homenagem

O Senado Federal realizou nesta sexta-feira, dia 9 de outubro de 2026, uma sessão especial para celebrar o aniversário de 45 anos da Associação do Senhor Jesus.

A cerimônia destacou o papel fundamental da entidade no cenário religioso e midiático brasileiro desde a sua fundação, ocorrida no ano de 1981. O evento reuniu parlamentares e representantes para debater o legado da instituição.

Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o encontro foi marcado por homenagens ao trabalho desenvolvido ao longo de mais de quatro décadas, consolidando a presença da associação no cotidiano de fiéis em todo o país.

A seguir, entenda os detalhes desta trajetória e as principais menções feitas pelos senadores durante a solenidade realizada na capital federal.

Protagonismo na comunicação católica

O requerimento para a realização da sessão especial foi apresentado pelo Senado Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Durante seu pronunciamento, o parlamentar enfatizou a importância da Associação do Senhor Jesus para o fortalecimento da comunicação católica no Brasil.

O Senado ressaltou que a atuação da entidade ultrapassa as fronteiras da evangelização tradicional, alcançando diversas camadas da sociedade.

O impacto da Rede 21

Um dos Pontes centrais da homenagem foi a criação da Rede 21. O projeto é reconhecido como uma das iniciativas mais relevantes da trajetória da associação, servindo como um canal importante para a difusão de valores e programas de caráter educativo e religioso.

O Senado Astronauta Marcos Pontes destacou que a estrutura desenvolvida pela associação permitiu que a comunicação católica ganhasse um novo fôlego, utilizando a tecnologia como ferramenta para a evangelização contemporânea.

Presença de lideranças na sessão

A sessão especial no Senado Federal foi conduzida pelo Senado Izalci Lucas (PL-DF), que presidiu os trabalhos durante a celebração. O evento contou com a presença ilustre do padre Eduardo Dougherty, fundador e figura central na história da instituição.

A participação do sacerdote reforçou o caráter histórico do evento, que permitiu uma retrospectiva sobre os desafios enfrentados pela Associação do Senhor Jesus desde a sua criação, em 1981, até a consolidação atual como uma rede de abrangência nacional.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quando foi fundada a Associação do Senhor Jesus? A instituição foi fundada no ano de 1981 pelo padre Eduardo Dougherty.

Quem solicitou a sessão especial no Senado? O requerimento foi apresentado pelo Senado Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

Quem conduziu a sessão de homenagem? A sessão foi conduzida pelo Senado Izalci Lucas (PL-DF).

Qual a importância destacada da associação? Foi ressaltada a relevância da instituição para a comunicação católica no Brasil e a criação da Rede 21.

Qual a data da sessão realizada pelo Senado? A sessão especial ocorreu na sexta-feira, dia 9 de outubro de 2026.