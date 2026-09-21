Primavera dos Museus mobiliza o país para ampliar o acesso da população à cultura e ao patrimônio histórico

A edição deste ano da Primavera dos Museus propõe uma reflexão profunda sobre o direito de todos os Brasileiro ao acesso à memória e ao patrimônio cultural do país.

A iniciativa, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), acontece entre os dias 22 e 27 de setembro. O objetivo central é incentivar que instituições culturais de todo o território nacional promovam uma maior aproximação com a sociedade, estimulando a visitação e a valorização dos pontos de memória.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento surge em um momento em que dados revelam um desafio importante para o setor cultural. De acordo com uma pesquisa da Fundação Itaú, apenas 16% da população Brasileiro visitou um museu nos 12 meses anteriores a 2025.

O levantamento aponta ainda que 26% das pessoas frequentaram centros culturais no mesmo período, sendo que o acesso a esses espaços é significativamente menor entre a parcela da população com renda mais baixa, evidenciando uma desigualdade que a Primavera dos Museus tenta combater.

O conceito de Museus para todas as pessoas

Sob o tema Museus para todas as pessoas, a edição atual busca ampliar o diálogo sobre temas fundamentais como o direito à memória, a participação social e o sentimento de pertencimento. A proposta é que o público reconheça, nos acervos, elementos diretos de sua própria história.

Ao fomentar esse reconhecimento, o Ibram espera que os visitantes se sintam parte integrante do patrimônio cultural, transformando a experiência de visitar um museu em um ato de valorização da identidade nacional e da diversidade presente em cada região do país.

Programação diversificada em todo o Brasil

Cada instituição participante tem autonomia para definir sua própria agenda, permitindo que a Primavera dos Museus ganhe características únicas em diferentes cidades. As atividades incluem uma série de exposições temáticas, visitas guiadas e ações educativas.

Perguntas frequentes sobre o evento

Qual é o objetivo principal da Primavera dos Museus? O objetivo é ampliar o acesso da população aos museus e pontos de memória, incentivando a participação social e o direito ao patrimônio cultural.

Quem organiza a iniciativa? O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) em todo o território nacional.

Qual o tema central da edição deste ano? O tema escolhido é Museus para todas as pessoas, focando no diálogo sobre memória, pertencimento e participação.

Quais atividades estão incluídas na programação? A programação varia conforme cada instituição, mas contempla exposições, visitas guiadas e diversas atividades educativas.

Onde posso conferir a lista de atividades? Todas as informações sobre a programação completa estão disponíveis na página oficial do Ibram na internet.