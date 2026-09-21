Marcinho VP: após 30 anos de prisão, líder do Comando Vermelho segue detido em presídio federal fora do Rio

Líder do Comando Vermelho, Marcinho VP completa três décadas de reclusão e permanece em unidade federal fora do Rio de Janeiro sob custódia cautelar.

Um dos nomes mais conhecidos da criminalidade no Brasil, Marcinho VP, segue cumprindo pena longe de seu estado de origem. A situação do detento foi definida após uma decisão unânime da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o traficante, que é um dos principais líderes do Comando Vermelho, permanece recluso em um presídio federal localizado fora do território fluminense.

A manutenção da prisão ocorre mesmo após a extinção de algumas penas que ele cumpria, fato ocorrido em abril deste ano. O cenário jurídico, contudo, ainda impede a sua liberdade total devido a pendências na Justiça.

Por que Marcinho VP continua preso?

Embora parte das condenações tenha sido extinta, o Ministério Público do Rio de Janeiro identificou que existem dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça estadual que ainda permanecem em vigor.

Devido a esse cenário, o órgão solicitou a permanência do detento no sistema federal. A medida visa garantir a custódia cautelar enquanto o procedimento judicial definitivo sobre o caso não é concluído pelas autoridades competentes.

Trajetória no crime e 30 anos de cárcere

O ano de 2026 marca um período simbólico para o histórico prisional de Marcinho VP, que completou 30 anos de detenção. Atualmente, ele está custodiado no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O histórico do traficante remonta a agosto de 1996, quando foi preso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em uma operação realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, sendo condenado por tráfico de drogas e homicídios.

Início no mundo do crime

Em depoimentos prestados ao longo das últimas décadas, o próprio Marcinho VP detalhou como ingressou no mundo da criminalidade. Ele revelou que começou a praticar assaltos aos 13 anos de idade, motivado pelo desejo de comprar roupas de marca.

Com o tempo, ele migrou dos roubos para o comércio ilegal de entorpecentes. Sua ascensão na hierarquia do crime organizado foi rápida, tornando-se uma das figuras centrais do tráfico no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro.

FAQ

Marcinho VP está preso em qual estado?

Atualmente, ele cumpre pena no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Quanto tempo ele está preso?

O traficante completou 30 anos de reclusão em 2026, tendo sido preso originalmente em agosto de 1996.

Por que ele não foi solto após a extinção de penas?

A soltura não ocorreu porque ainda existem dois mandados de prisão preventiva ativos contra ele na Justiça estadual do Rio de Janeiro.

Qual a organização criminosa ele liderava?

Marcinho VP é apontado como um dos líderes do Comando Vermelho, com atuação histórica no Complexo do Alemão.

Qual o status atual do processo?

O Ministério Público solicitou a manutenção da custódia no sistema federal até que o procedimento que decidirá o futuro da sua prisão seja concluído.