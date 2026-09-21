África do Sul prende três suspeitos após corpo de mulher ser encontrado em Dawn Park

Três detidos, um homem e duas mulheres, no caso da morte de Jabulile Ntimba; polícia chama prisões de ‘avanço’ e investiga possível ligação com outras nove mortes em Ekurhuleni.

A polícia da região de Ekurhuleni, a leste de Joanesburgo, anunciou a detenção de três suspeitos — um homem e duas mulheres — no âmbito da investigação sobre a morte de Jabulile Ntimba, cujo corpo foi encontrado pela beira de uma estrada em Dawn Park na quinta‑feira passada, envolto em um lençol e parcialmente despido, segundo relatório da BBC.

As prisões foram descritas pelas autoridades como um “avanço” na apuração. Os três suspeitos devem comparecer ao tribunal na segunda‑feira, conforme comunicado policial citado pela BBC.

O que as autoridades disseram

A polícia estadual informou que ainda não foi estabelecido se as recentes descobertas de corpos de mulheres na região estão ligadas entre si ou se há um assassino em série. A acting police chief Lt Gen Puleng Dimpane afirmou que os oficiais estão “working tirelessly to bring those responsible to justice”; a declaração foi reproduzida pela BBC.

O deputy police chief Lt Gen Tebello Mosikili declarou que “uma equipe de analistas está trabalhando duro para ver se há ligações entre todos esses casos” e apontou que a morte de Ntimba “parece ser indicativa de um homicídio que decorreu de um relacionamento”, citando, segundo a BBC, a possibilidade de “um possível triângulo amoroso” no caso específico.

Contexto e repercussão

A reportagem lembra que a África do Sul tem uma das maiores taxas de violência de gênero no mundo. Uma estimativa da Comissão de Direitos Humanos do país citada pela BBC indicou que, em média, seis mulheres foram assassinadas por dia entre abril e junho deste ano.

Próximos passos

Além da audiência marcada para segunda‑feira, a polícia disse que continuará as investigações para apurar possíveis conexões entre os casos e identificar outras responsabilidades. Informações adicionais e desdobramentos foram reportados pela BBC.