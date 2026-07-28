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Primavera Sound São Paulo inicia venda geral de ingressos para sua edição 2026

Primavera Sound São Paulo inicia venda geral de ingressos para sua edição 2026

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Primavera Sound São Paulo inicia venda geral de ingressos para sua edição 2026
Primavera Sound São Paulo 2026
Foto: Tenho Mais Discos Que Amigos!

Festival terá shows de The Strokes, Gorillaz, Lily Allen e muito mais; confira os detalhes

Se você está planejando ir ao Primavera Sound São Paulo 2026, chegou a hora de garantir seu ingresso para não perder uma das edições mais aguardadas do festival!




Primavera Sound São Paulo 2026

Foto: Tenho Mais Discos Que Amigos!

A venda geral começa nesta terça-feira (28), ao meio-dia, com diferentes opções de entradas para quem quiser acompanhar os dois dias de evento ou apenas uma das datas.

Previsto para acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival terá The Strokes e Gorillaz como atrações principais. A programação ainda reúne grandes nomes nacionais e internacionais, prometendo uma edição de peso para os fãs de música.

LEIA A MATÉRIA COMPLETA AQUI

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Corinthia Mes

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