Primavera Sound São Paulo inicia venda geral de ingressos para sua edição 2026

Se você está planejando ir ao Primavera Sound São Paulo 2026, chegou a hora de garantir seu ingresso para não perder uma das edições mais aguardadas do festival!







Primavera Sound São Paulo 2026 Foto: Tenho Mais Discos Que Amigos!

A venda geral começa nesta terça-feira (28), ao meio-dia, com diferentes opções de entradas para quem quiser acompanhar os dois dias de evento ou apenas uma das datas.

Previsto para acontecer nos dias 5 e 6 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o festival terá The Strokes e Gorillaz como atrações principais. A programação ainda reúne grandes nomes nacionais e internacionais, prometendo uma edição de peso para os fãs de música.

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