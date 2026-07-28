Suspeito que agrediu funcionária de drive-in em Curitiba morre em confronto com a Polícia Militar após perseguição

O caso do assalto violento a um drive-in em Curitiba teve um desfecho fatal na madrugada desta terça-feira, quando um dos suspeitos morreu em confronto com a PM.

A violência registrada em um estabelecimento comercial no bairro Capão Raso, em Curitiba, chocou moradores e clientes nos últimos dias. O criminoso, que aparece em imagens de segurança agredindo uma trabalhadora, foi localizado pelas autoridades após intensas buscas.

O desdobramento ocorreu durante uma tentativa de abordagem policial, resultando em troca de tiros e na morte do indivíduo. A operação policial buscou responder à gravidade dos fatos registrados no último domingo, conforme informação divulgada pelo g1.

A seguir, entenda os detalhes de como o crime aconteceu, as agressões sofridas pela vítima e o desfecho da perseguição realizada pelas forças de segurança da capital paranaense.

A dinâmica do assalto violento

O crime ocorreu na noite de domingo, quando dois homens abordaram uma funcionária em um drive-in. Enquanto um deles distraía a vítima, o outro, armado, iniciou a ação criminosa, exigindo dinheiro e pertences pessoais da trabalhadora.

As imagens de monitoramento mostram o momento em que o suspeito, sem qualquer hesitação, desfere socos e coronhadas contra a mulher. Mesmo diante da reação da funcionária, que chegou a arremessar um cesto de batatas contra o agressor, as agressões continuaram.

Prejuízos e estado de saúde da vítima

Durante a ação criminosa, os suspeitos conseguiram subtrair cerca de R$ 345 e a mochila da funcionária. Após o roubo, a dupla fugiu do local utilizando bicicletas, deixando a vítima ferida e sob forte abalo psicológico.

A mulher recebeu atendimento médico imediato e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Felizmente, ela já recebeu alta hospitalar e segue o processo de recuperação em sua residência, contando com o apoio da empresa onde trabalha.

Confronto com a Polícia Militar

Na madrugada desta terça-feira, equipes da Polícia Militar identificaram um homem com características semelhantes às do agressor. Ao tentarem a abordagem, o suspeito desobedeceu às ordens e fugiu em direção a uma área de mata.

Segundo a corporação, durante a perseguição, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. No revide, o suspeito foi atingido e morreu no local. A Polícia Civil agora investiga todos os detalhes do caso.

Perguntas Frequentes sobre o caso

Onde ocorreu o assalto ao drive-in? O crime aconteceu em um estabelecimento localizado no bairro Capão Raso, em Curitiba.

Como o suspeito morreu? Ele morreu durante um confronto armado com a Polícia Militar após tentar fugir de uma abordagem e atirar contra os agentes.

Qual foi o valor levado pelos criminosos? De acordo com as informações policiais, foram roubados cerca de R$ 345 e a mochila da funcionária.

Como está a funcionária agredida? Ela foi socorrida, levada ao Hospital do Trabalhador, recebeu alta e está se recuperando em casa com apoio do empregador.

O que acontecerá agora com a investigação? O caso está sendo apurado pela Polícia Civil e os procedimentos sobre o confronto são acompanhados pelos órgãos responsáveis.