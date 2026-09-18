Primeira Turma do STF confirma condenação de Eduardo Bolsonaro em processo sobre o caso do tarifaço

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, de forma unânime, manter a condenação de Eduardo Bolsonaro a quatro anos e dois meses de prisão.

A decisão, finalizada nesta sexta-feira (18), encerra um recurso apresentado pela defesa do ex-deputado contra a sentença proferida em junho deste ano. O caso envolve acusações de coação no curso do processo, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

O julgamento ocorreu no ambiente virtual do tribunal, com um placar de 4 votos a 0. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia acompanharam o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes.

Entenda a acusação contra Eduardo Bolsonaro

De acordo com o entendimento da Corte, que seguiu a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), existem provas suficientes de que Eduardo Bolsonaro articulou o chamado tarifaço contra exportações brasileiras.

A estratégia teria sido planejada a partir dos Estados Unidos. O objetivo, segundo a acusação, era pressionar o sistema judicial brasileiro para evitar a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no processo referente à trama golpista.

Outras medidas citadas pelo tribunal

Além da articulação econômica, o tribunal apontou que outras ações foram orquestradas com o mesmo propósito de interferência. Entre elas, destaca-se a tentativa de revogação de vistos de ministros do STF e de integrantes do governo federal.

O colegiado também mencionou a aplicação de sanções econômicas baseadas na Lei Magnitsky como parte das medidas que, segundo a decisão, buscavam coagir as autoridades brasileiras durante o trâmite dos processos judiciais.

Situação atual do ex-deputado

Eduardo Bolsonaro encontra-se fora do Brasil desde o ano passado. Além das implicações criminais deste processo, ele perdeu o mandato de Deputados federal devido ao excesso de faltas nas sessões plenárias da Câmara dos Deputados.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi a pena mantida pelo STF? A Primeira Turma manteve a condenação de quatro anos e dois meses de prisão.

Qual o crime pelo qual ele foi condenado? O ex-deputado foi condenado pelo crime de coação no curso do processo.

Quem votou pela manutenção da condenação? Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia votaram de forma unânime.

O que foi o chamado tarifaço citado no processo? Foi uma articulação, segundo a PGR, para impor sanções econômicas às exportações brasileiras visando pressionar autoridades judiciais.

Eduardo Bolsonaro ainda exerce cargo parlamentar? Não, ele perdeu o mandato na Câmara dos Deputados por faltar às sessões legislativas.