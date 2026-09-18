A convite de cooperativa agroinsdustrial, Promotoria de Nova Aurora participa de ação educativa pelo Agosto Lilás

Na segunda-feira, 31 de agosto, a Promotoria de Justiça de Nova Aurora participou de uma ação educativa direcionada aos funcionários da Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol) com o tema “Agosto Lilás: informação que protege!”.

A empresa, sediada em Cafelândia, convidou a Promotora de Justiça Renata de Melo Boaventura para um evento on-line de conscientização para o combate da violência contra a mulher, assistido por funcionários de oito estados, em todas as unidades da cooperativa.

A Promotora apresentou o panorama geral da violência de gênero na região, chamando a atenção do público para o problema. A partir disso, foram discutidas as diversas formas em que a violência acontece, além da agressão física, e os primeiros sinais de alerta em relacionamentos, como comportamentos de controle e violência psicológica.

A transmissão contou com ampla participação e trouxe orientações para caminhos na proteção e no apoio às mulheres, deveres que devem ser compartilhados entre os cidadãos. Ainda foram destacados a importância do acesso à informação para perceber, intervir e quebrar ciclos de abuso e de assegurar os direitos das mulheres e debater o tema para além do mês de agosto.

Agosto Lilás

A iniciativa integra as ações desenvolvidas nacionalmente em decorrência da campanha Agosto Lilás, alusiva ao aniversário da Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006. Instituído por lei federal em 2022, o mês de conscientização visa sensibilizar a sociedade sobre as diversas formas de violência – física, psicológica, sexual, moral e patrimonial – que afetam as mulheres nos âmbitos doméstico, familiar e social.