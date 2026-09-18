Projeto na Câmara propõe quarentena de dez anos para nomeações em tribunais e agências reguladoras no Brasil

A proposta de lei em análise na Câmara dos Deputados busca estabelecer uma nova regra de quarentena de dez anos para autoridades que ocuparam cargos políticos antes de assumirem funções em tribunais superiores ou agências reguladoras.

O Projeto de Lei (PL) 2999/26, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, pretende restringir a nomeação de pessoas que exerceram atividades políticas recentes em órgãos de cúpula do Poder Judiciário e em agências reguladoras. A medida impõe um período de afastamento de uma década para quem ocupou cargos de alta relevância no cenário político nacional ou local.

Conforme informado pela Agência Câmara, o texto busca blindar essas instituições contra a influência partidária. A proposta estabelece que a quarentena de dez anos se aplique a quem exerceu mandato eletivo, cargos de ministro de Estado, secretário, dirigente partidário ou funções comissionadas de direção superior.

O autor do projeto, Deputados José Medeiros (PL-MT), defende que a presença de agentes com atuação política recente em funções regulatórias ou judiciais pode gerar riscos concretos, como a perda da neutralidade institucional e a possibilidade de decisões com viés político, comprometendo a confiança pública.

Impactos nos Tribunais e Agências Reguladoras

A restrição atinge diferentes esferas da administração pública. Nos tribunais, a regra alcança quem exerceu funções de assessoramento e coordenação política. Já nas agências reguladoras, a vedação se estende para diretorias e conselhos decisórios, impedindo a indicação de quem teve cargos de confiança ou estratégicos no Executivo.

Para que uma nomeação seja validada sob as novas regras, o projeto exige que sejam observados critérios rigorosos. Entre eles, destacam-se a independência política, a neutralidade institucional, o notório saber técnico, a reputação ilibada e a ausência de qualquer vinculação político-partidária recente.

Limitações ao Poder Normativo do Judiciário

Além da quarentena, o PL 2999/26 introduz proibições específicas ao Poder Judiciário. O texto veda a criação de normas que tenham o mesmo efeito de leis, seja por meio de resoluções ou deliberações. Segundo a proposta, as normas editadas pelos tribunais devem ficar restritas apenas à administração interna.

O projeto enfatiza que tribunais não podem criar obrigações para cidadãos, empresas ou órgãos externos. Caso essa regra seja desrespeitada, o ato normativo deverá ser suspenso e declarado nulo, sendo retirado do ordenamento jurídico brasileiro para garantir que apenas o Legislativo crie deveres gerais.

Regras Atuais e Próximos Passos

Atualmente, a legislação já prevê restrições, mas com prazos menores. A Lei 9.986/00, por exemplo, proíbe que dirigentes de agências prestem serviços ao setor por seis meses após o cargo, além de um impedimento de 36 meses para quem ocupou chefia em partidos. Já magistrados enfrentam uma quarentena de três anos para advogar no tribunal em que atuaram.

O futuro do projeto depende agora da análise pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Após essa etapa, o texto ainda precisará passar pelo Plenário da Câmara e, posteriormente, pelo Senado Federal antes de se tornar lei vigente no país.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual o prazo de quarentena proposto pelo PL 2999/26?

O projeto propõe um período de dez anos de quarentena para a nomeação de autoridades em tribunais superiores e agências reguladoras.

2. Quem seria atingido pela nova regra de quarentena?

A restrição atinge quem exerceu mandato eletivo, cargos de ministro, secretários, dirigentes partidários ou funções comissionadas estratégicas e de coordenação política.

3. O projeto proíbe os tribunais de criarem qualquer norma?

Não. A proibição é para a criação de normas com efeito de lei que criem obrigações para cidadãos ou empresas. O Judiciário pode continuar editando normas restritas à sua administração interna.

4. Quais são os critérios exigidos para nomeações segundo Portal da Câmara dos Deputados?

A proposta exige independência política, neutralidade institucional, notório saber técnico, reputação ilibada e ausência de vinculação partidária recente.

5. Qual o estágio atual da tramitação do projeto?

O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Plenário da Câmara e pelo Senado Federal para ser aprovado.