Projeto na Câmara propõe quarentena de dez anos para nomeações em tribunais e agências reguladoras no Brasil

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O Projeto de Lei (PL) 2999/26, que atualmente tramita na Câmara dos Deputados, pretende restringir a nomeação de pessoas que exerceram atividades políticas recentes em órgãos de cúpula do Poder Judiciário e em agências reguladoras. A medida impõe um período de afastamento de uma década para quem ocupou cargos de alta relevância no cenário político nacional ou local.
Conforme informado pela Agência Câmara, o texto busca blindar essas instituições contra a influência partidária. A proposta estabelece que a quarentena de dez anos se aplique a quem exerceu mandato eletivo, cargos de ministro de Estado, secretário, dirigente partidário ou funções comissionadas de direção superior.
O autor do projeto, Deputados José Medeiros (PL-MT), defende que a presença de agentes com atuação política recente em funções regulatórias ou judiciais pode gerar riscos concretos, como a perda da neutralidade institucional e a possibilidade de decisões com viés político, comprometendo a confiança pública.
A restrição atinge diferentes esferas da administração pública. Nos tribunais, a regra alcança quem exerceu funções de assessoramento e coordenação política. Já nas agências reguladoras, a vedação se estende para diretorias e conselhos decisórios, impedindo a indicação de quem teve cargos de confiança ou estratégicos no Executivo.
Para que uma nomeação seja validada sob as novas regras, o projeto exige que sejam observados critérios rigorosos. Entre eles, destacam-se a independência política, a neutralidade institucional, o notório saber técnico, a reputação ilibada e a ausência de qualquer vinculação político-partidária recente.
Além da quarentena, o PL 2999/26 introduz proibições específicas ao Poder Judiciário. O texto veda a criação de normas que tenham o mesmo efeito de leis, seja por meio de resoluções ou deliberações. Segundo a proposta, as normas editadas pelos tribunais devem ficar restritas apenas à administração interna.
O projeto enfatiza que tribunais não podem criar obrigações para cidadãos, empresas ou órgãos externos. Caso essa regra seja desrespeitada, o ato normativo deverá ser suspenso e declarado nulo, sendo retirado do ordenamento jurídico brasileiro para garantir que apenas o Legislativo crie deveres gerais.
Atualmente, a legislação já prevê restrições, mas com prazos menores. A Lei 9.986/00, por exemplo, proíbe que dirigentes de agências prestem serviços ao setor por seis meses após o cargo, além de um impedimento de 36 meses para quem ocupou chefia em partidos. Já magistrados enfrentam uma quarentena de três anos para advogar no tribunal em que atuaram.
O futuro do projeto depende agora da análise pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara. Após essa etapa, o texto ainda precisará passar pelo Plenário da Câmara e, posteriormente, pelo Senado Federal antes de se tornar lei vigente no país.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Qual o prazo de quarentena proposto pelo PL 2999/26?
O projeto propõe um período de dez anos de quarentena para a nomeação de autoridades em tribunais superiores e agências reguladoras.
2. Quem seria atingido pela nova regra de quarentena?
A restrição atinge quem exerceu mandato eletivo, cargos de ministro, secretários, dirigentes partidários ou funções comissionadas estratégicas e de coordenação política.
3. O projeto proíbe os tribunais de criarem qualquer norma?
Não. A proibição é para a criação de normas com efeito de lei que criem obrigações para cidadãos ou empresas. O Judiciário pode continuar editando normas restritas à sua administração interna.
4. Quais são os critérios exigidos para nomeações segundo Portal da Câmara dos Deputados?
A proposta exige independência política, neutralidade institucional, notório saber técnico, reputação ilibada e ausência de vinculação partidária recente.
5. Qual o estágio atual da tramitação do projeto?
O projeto está em análise na Câmara dos Deputados e precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Plenário da Câmara e pelo Senado Federal para ser aprovado.