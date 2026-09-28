Sébastien Lecornu condenou violência em bloqueios estudantis; 164 pessoas detidas e 180 escolas afetadas, segundo a BBC

O primeiro‑ministro Sébastien Lecornu afirmou que qualquer escalada nos Protests estudantis seria "irresponsável" depois da detenção de 164 pessoas durante manifestações que bloquearam liceus, informou a BBC.

Números e órgãos afetados

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, informou que, na segunda‑feira, 12 membros das forças de segurança, 12 estudantes e três funcionários escolares ficaram feridos e que 180 escolas foram afetadas. Segundo a BBC, Nuñez não forneceu detalhes adicionais sobre os detidos.

Incidents relatados

A cobertura da BBC registrou relatos de atos de vandalismo e de fogos de artifício direcionados a policiais.

O movimento já foi registrado em regiões além da capital: a AFP relatou bloqueios em quatro liceus nos departamentos de Alpes‑Maritimes e Var, e manifestações também foram relatadas em Marselha, na área norte de Lille e em Sedan (Ardennes), conforme a BBC.

Reações e posicionamentos

A União Sindical Lycéenne defendeu os bloqueios em publicação nas redes sociais, classificando os Protests como uma "resposta legítima" a problemas como falta de professores, escolas degradadas, horários e turmas superlotadas e o stress causado pelo Parcoursup. O sindicato pediu que estudantes bloqueassem escolas em defesa de "seus direitos e contra a austeridade orçamentária".

O líder do partido France Insubmissa (LFI), Jean‑Luc Mélenchon, acusou o governo de Lecornu de ter "ordenado a repressão" aos Protests e descreveu os alunos como "inofensivos", segundo a BBC. Lecornu, por sua vez, afirmou que o partido teria incentivado a expansão do movimento.

Apurações em curso

Autoridades disseram que as manifestações não são movimentos de Protests típicos, descrevendo a presença de indivíduos mascarados armados com fogos de artifício e projetis — uma caracterização atribuída a Nuñez pela BBC.