Mãe e filha morrem vítimas de câncer com apenas cerca de 10 horas de diferença em Mogi Guaçu

A triste despedida de Maria Elisabete Nogueira e Cibele Fernanda Marchis comove a cidade de Mogi Guaçu após óbitos em intervalo curto

Uma situação de profunda comoção tomou conta de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, após a confirmação do falecimento de uma mãe e sua filha em um intervalo de apenas cerca de 10 horas. Ambas enfrentavam batalhas contra tipos diferentes de câncer e estavam internadas em unidades hospitalares distintas.

O caso ganhou repercussão pela proximidade dos óbitos e pelo desejo que as duas mantinham entre si. Segundo informações divulgadas pelo portal Banda B, Maria Elisabete Nogueira, de 56 anos, e Cibele Fernanda Marchis, de 28 anos, pediram para não serem informadas caso a outra viesse a falecer durante o período de internação.

Cibele, que era bastante ativa nas redes sociais compartilhando sua rotina de tratamento, faleceu na quinta-feira, dia 24 de setembro. Naquele momento, sua mãe, carinhosamente conhecida na cidade como Bia Nogueira, encontrava-se sedada em outro hospital e, por isso, não teve conhecimento da perda da filha.

O desfecho do caso e o velório conjunto

A família enfrentou um momento de dor extrema na madrugada de sexta-feira, dia 25 de setembro. Enquanto realizavam o velório da jovem Cibele, receberam a notícia de que Maria Elisabete também havia falecido, completando o ciclo de cerca de 10 horas de diferença entre as mortes.

Devido à proximidade dos falecimentos, os familiares conseguiram organizar um velório realizado de forma simultânea. A despedida ocorreu no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Mogi Guaçu, onde mãe e filha também foram sepultadas no mesmo local, unindo a família em um último adeus conjunto.

Como o desejo de não saber foi respeitado

A estrutura de cuidado da família permitiu que a mãe, que estava sedada, fosse preservada da notícia traumática durante as últimas horas de vida de Cibele. A notícia da morte de Maria Elisabete chegou apenas quando o velório da filha já estava em curso, fechando um ciclo de despedidas marcadas pela discrição e pelo respeito aos desejos das pacientes.

Perguntas frequentes sobre o caso

Qual era a idade de Maria Elisabete e Cibele? Maria Elisabete tinha 56 anos e sua filha, Cibele, tinha 28 anos.

Onde aconteceu o falecimento das duas? As mortes ocorreram em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, em hospitais diferentes.

Qual foi o intervalo entre as mortes? O intervalo entre o falecimento de Cibele e de sua mãe, Maria Elisabete, foi de aproximadamente 10 horas.

A mãe soube da morte da filha? Não, conforme a família, Maria Elisabete estava sedada no momento da morte de Cibele e não chegou a ser informada sobre o óbito da filha.

Onde foi realizado o velório? O velório ocorreu de forma simultânea no Cemitério Municipal Santo Antônio, em Mogi Guaçu, local onde ambas foram sepultadas.