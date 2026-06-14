Primeiro Mohamed Salah, agora Cody Gakpo! O Liverpool corre o risco de perder mais um ponta, já que o jogador da seleção holandesa manifesta seu desejo de ser transferido neste verão

O efeito dominó estrutural se estendeu até a Alemanha, onde o Bayern, gigante da Bundesliga, está tentando ativamente desviar o interesse inglês, possivelmente incorporando o insatisfeito atacante de Anfield a um setor ofensivo que já conta com o ex-astro de Merseyside, Luis Díaz.

Essa investida ameaça inviabilizar diretamente uma operação financeira recorde para o clube da infância do jogador, o PSV. O Bayern passou a semana negociando a contratação do ala marroquino do PSV, Ismael Saibari, mas sua investida repentina pelo seu homólogo holandês deixa o time da Eredivisie apreensivo, temendo que seu ex-jogador da base possa, inadvertidamente, comprometer sua própria receita extraordinária do verão.