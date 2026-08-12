Mata Atlântica EcoFestival celebra 5 anos com eventos gratuitos no Paraná

O Mata Atlântica EcoFestival celebra cinco anos com uma programação especial entre 15 de agosto e 27 de setembro de 2026. Realizado em cidades do Paraná inseridas no bioma da Mata Atlântica, o evento oferece atividades gratuitas e abertas ao público, promovendo a conscientização ambiental e o contato com a natureza.

Segundo a organização, o festival espera atrair cerca de cinco mil participantes durante os dois meses de programação, com eventos em Curitiba, Região Metropolitana, Campos Gerais e litoral.

Atividades de aventura e contato com a natureza

A programação inclui modalidades variadas, como esportes de aventura, cinema, arte e educação ambiental. Entre as atividades praticadas estão caminhadas, trilhas, observação de aves, remadas e visitas guiadas em áreas naturais. As práticas na água e aventura são destaque, reunindo eventos como regatas e etapas de corrida de aventura.

Agenda do festival em agosto

Em 15 de agosto, a 4ª Regata Festiva do Espaço Vela e Voo ocorrerá na Represa do Passaúna, em Araucária, com entrada gratuita. No dia 22 de agosto, haverá diversas atividades, incluindo a 4ª Etapa do Circuito Pró-Correr Mata Atlântica EcoFestival, o 7º Encontro Brasileiro de Kayak Extremo, a 7ª Regata Regional dos Escoteiros do Mar do Paraná e a exibição do Mata Atlântica Film Festival (MAFF) em espaços como a Cinemateca de Curitiba e o Coreto Digital do Passeio Público.

Cinema e programação artística

No audiovisual, o Mata Atlântica Film Festival reúne produções nacionais e internacionais independentes, com mais de 900 filmes inscritos na edição de 2026. As exibições gratuitas acontecem entre 22 e 27 de agosto em diferentes pontos culturais. Já a programação artística está concentrada para setembro, no Campo das Artes, com exposições, debates, intervenções artísticas, gastronomia e economia criativa. Também está previsto o Encontro de Fotografia do Mata para este período.

Inscrição para algumas atividades

Embora a maior parte da programação seja gratuita e aberta ao público, algumas atividades esportivas, como etapas do Circuito Pró-Correr, exigem inscrição prévia dos participantes. Uma das ações exclusivas será a atividade Aventuras Urbanas, destinada a alunos da rede municipal de ensino, realizada no Parque das Águas, em Pinhais.

Perguntas frequentes

Quando acontece a edição comemorativa do Mata Atlântica EcoFestival?

O festival ocorrerá entre 15 de agosto e 27 de setembro de 2026.

Quais cidades do Paraná recebem os eventos do festival?

A programação será em Curitiba, Paranaguá, Antonina, Piraquara, Pinhais e no distrito de São Luiz do Purunã, em Balsa Nova.

Quais são os principais tipos de atividades oferecidas no festival?

O evento conta com esportes de aventura, cinema, arte, caminhadas, trilhas, observação de aves, remadas e atividades de educação ambiental.