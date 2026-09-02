Produtora de frutas Borton & Sons demite quase mil trabalhadores rurais após o encerramento da temporada de colheita nos Estados Unidos

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Uma das maiores produtoras de frutas da região anunciou que os cortes ocorrerão entre os dias 8 e 15 de novembro. A medida afeta funcionários que atuam em diversas cidades, como Yakima, Pasco e Othello, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.
A empresa explicou que as demissões são uma consequência direta do fim da temporada de colheita. Como o trabalho agrícola possui um forte caráter sazonal, a necessidade de mão de obra diminui drasticamente após a conclusão das atividades nas plantações.
Apesar do volume expressivo de desligamentos, a companhia esclareceu que não está encerrando as operações. O movimento faz parte do ciclo natural de produção, sendo uma prática comum entre os produtores que dependem de colheitas temporárias para abastecer o mercado.
Grande parte dos trabalhadores afetados pela decisão da Borton & Sons atua por meio do programa federal H-2A. Esse sistema permite que produtores agrícolas contratem estrangeiros temporariamente quando não há oferta suficiente de mão de obra doméstica para tarefas específicas.
O estado de Washington é um dos maiores polos agrícolas dos Estados Unidos e possui uma participação relevante no programa. Segundo dados oficiais, o estado respondeu por cerca de 9% dos cargos certificados no país durante os três primeiros trimestres do ano fiscal de 2025.
Embora as demissões sejam esperadas no setor, o modelo sazonal gera uma instabilidade financeira significativa para os trabalhadores. Um estudo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) publicado em 2025 destacou as dificuldades enfrentadas por esses profissionais.
A pesquisa aponta que cerca de 32% dos entrevistados relataram insegurança alimentar, enquanto quase 25% enfrentavam insegurança habitacional. Além disso, o salário anual mediano desse grupo, de US$ 35.520, permanece abaixo da média nacional de US$ 48.060.
O caso da Borton não é isolado. Entre novembro de 2024 e novembro de 2025, o Departamento de Segurança do Emprego de Washington registrou 20 processos de demissão no setor, atingindo mais de 14 mil trabalhadores. Empresas como a Stemilt Ag Services e a AgriMACS também realizaram cortes expressivos no mesmo período.
A produção de maçãs, que movimentou cerca de 1,89 bilhão de dólares para os agricultores em 2025, depende inteiramente desse fluxo de trabalhadores. Para o consumidor, a fruta segue disponível nas prateleiras, mas a logística por trás da colheita é regida por um calendário rígido de contratações.
Por que a Borton & Sons demitiu quase mil pessoas? As demissões ocorreram devido ao fim da temporada de colheita, caracterizando uma redução sazonal de pessoal que é comum no setor agrícola.
A empresa está fechando as portas? Não, a empresa informou que os desligamentos não significam o encerramento das atividades, tratando-se apenas do ciclo natural de demanda por mão de obra.
O que é o programa H-2A? É um programa federal que permite a contratação de trabalhadores estrangeiros para atividades agrícolas nos Estados Unidos quando há escassez de mão de obra local.
Essas demissões são comuns em Washington? Sim, o estado registra milhares de demissões sazonais anualmente em diversas empresas agrícolas que dependem de colheitas temporárias.
Qual a situação financeira dos trabalhadores sazonais? Dados do CDC indicam que esses trabalhadores enfrentam altos índices de insegurança alimentar, habitacional e salários inferiores à média do mercado geral.