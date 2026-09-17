Setembro Amarelo: o impacto emocional de conviver com doenças crônicas

O Setembro Amarelo traz todos os anos a discussão sobre prevenção do suicídio e a importância de cuidar da saúde mental.

Nesse debate, existe um grupo cuja experiência nem sempre recebe a mesma atenção: pessoas que convivem diariamente com doenças crônicas e precisam adaptar diferentes aspectos da vida a uma condição de longa duração.

Receber um diagnóstico que exige acompanhamento contínuo pode ser um momento emocionalmente difícil. Medo sobre o futuro, insegurança diante das possibilidades de tratamento, mudanças na rotina e preocupação com a progressão dos sintomas podem fazer parte desse período de adaptação. Quando há dor persistente ou limitações funcionais, outros sentimentos também podem surgir.

Pessoas com doenças crônicas podem apresentar maior vulnerabilidade a sintomas de ansiedade e depressão quando comparadas à população geral, embora isso não signifique que todas desenvolvem transtornos mentais.

A experiência varia conforme a condição, o suporte disponível, a intensidade dos sintomas e diversos fatores individuais. Por isso, olhar para a saúde emocional deve fazer parte de uma assistência verdadeiramente integral.

O peso emocional de viver com uma doença crônica

Uma doença crônica modifica mais do que exames, tratamentos e consultas. Dependendo do quadro, pode exigir uso contínuo de medicamentos, mudanças alimentares, acompanhamento frequente e adaptações na rotina profissional, familiar e social.

A necessidade constante de administrar sintomas também pode provocar cansaço emocional. Em alguns momentos, a pessoa precisa reorganizar planos, rever expectativas ou aprender a respeitar novos limites físicos, um processo que nem sempre acontece de forma simples.

O diagnóstico como evento traumático

Para alguns pacientes, receber o diagnóstico pode representar uma ruptura importante. Há quem experimente alívio por finalmente compreender a origem dos sintomas, enquanto outras pessoas passam por períodos de medo, tristeza, insegurança ou ansiedade.

Não existe uma reação considerada correta. Cada pessoa vivencia esse momento a partir da própria história, da gravidade dos sintomas, das perspectivas de tratamento e da rede de apoio disponível. Quando o sofrimento emocional se torna intenso ou persistente, ele também precisa ser acolhido e acompanhado.

Doenças crônicas que afetam a mente além do corpo

Diversas condições podem interferir simultaneamente na saúde física e no bem-estar emocional. Dor recorrente, fadiga, perda de mobilidade, alterações visíveis no corpo e incertezas relacionadas à evolução clínica estão entre os fatores capazes de afetar a qualidade de vida.

Quando essas mudanças passam a interferir no trabalho, nos relacionamentos, na autonomia ou nas atividades que antes faziam parte da rotina, o impacto deixa de ser exclusivamente físico. O cuidado, portanto, precisa considerar como a pessoa se sente e como a doença modifica sua experiência cotidiana.

Doenças autoimunes e reumáticas

Condições autoimunes e reumáticas ajudam a demonstrar essa relação. Dores persistentes, fadiga e períodos de piora dos sintomas podem interferir no sono, na disposição, na prática de atividades físicas e na convivência social.

Isso não significa estabelecer uma relação simples de causa e efeito entre a doença física e um transtorno psicológico. Significa reconhecer que conviver com sintomas recorrentes, limitações e tratamentos prolongados pode aumentar a carga emocional e que essa dimensão merece atenção durante o acompanhamento.

Autoestima e relação com o próprio corpo

Algumas doenças crônicas provocam mudanças visíveis ou funcionais que alteram a maneira como a pessoa percebe o próprio corpo. Inchaço, cicatrizes, alterações na distribuição de gordura corporal, dificuldades de mobilidade e outros sintomas podem afetar autoestima, confiança e conforto em determinadas situações sociais.

Comentários inadequados e a dificuldade de outras pessoas compreenderem que determinada característica física está relacionada a uma condição de saúde podem tornar essa experiência ainda mais desgastante.

Estigma e isolamento social

O estigma aparece quando sintomas são interpretados como falta de disciplina, desleixo ou responsabilidade individual. Uma pessoa que apresenta alterações corporais provocadas por uma doença, por exemplo, pode receber conselhos simplistas sobre alimentação e exercícios sem que seu quadro clínico seja considerado.

Com o tempo, situações desse tipo podem favorecer constrangimento e afastamento de atividades sociais. Algumas pessoas deixam de usar determinadas roupas, evitam ambientes como praias e piscinas ou passam a recusar eventos por insegurança com a própria aparência.

O impacto emocional não deve ser minimizado. A escuta sem julgamentos, o acesso a informações confiáveis e o apoio de pessoas próximas ajudam a construir um ambiente mais acolhedor para quem enfrenta essas situações.

A importância do acolhimento e do tratamento integral

Tratar uma doença crônica envolve controlar sintomas e reduzir riscos, mas também considerar como a condição interfere na vida cotidiana. Mobilidade, autonomia, sono, autoestima e bem-estar emocional podem ser tão relevantes para o paciente quanto determinados parâmetros clínicos.

Por isso, o tratamento integral exige diálogo. Saber quais são as maiores dificuldades enfrentadas permite ao profissional compreender prioridades e estabelecer estratégias mais compatíveis com as necessidades de cada pessoa.

O papel do especialista no acolhimento

O especialista ocupa uma posição importante nesse processo. Além de estabelecer o diagnóstico e discutir possibilidades terapêuticas, pode ajudar o paciente a compreender sua condição, estabelecer expectativas realistas e identificar quando profissionais de outras áreas devem participar do cuidado.

O Dr. André Araújo, médico que atua no diagnóstico e tratamento de condições que podem provocar dor, alterações corporais e limitações funcionais, além de trabalhar com cirurgias plásticas e reconstrutoras, reforça a importância de considerar mobilidade, estética e, principalmente, qualidade de vida durante o acompanhamento.

Esse olhar ajuda a afastar a ideia de que determinadas alterações corporais são apenas uma questão estética.

Quando uma doença interfere em atividades cotidianas, relações e percepção do próprio corpo, compreender seu impacto de maneira ampla pode contribuir para um cuidado mais individualizado e acolhedor.

Saúde mental como parte do cuidado

Reconhecer o impacto emocional de uma doença crônica não significa presumir que todo paciente desenvolverá ansiedade ou depressão. O objetivo é criar espaço para que dificuldades psicológicas sejam identificadas quando surgirem.

Saúde mental e saúde física fazem parte da mesma experiência de cuidado. Estratégias de enfrentamento, apoio social, acompanhamento médico e suporte psicológico podem ajudar algumas pessoas a lidar melhor com as adaptações exigidas pela condição.

O papel do acompanhamento psicológico

A psicoterapia pode oferecer um espaço seguro para abordar sentimentos relacionados ao diagnóstico, mudanças corporais, medo da evolução da doença e dificuldades para manter atividades que antes faziam parte da rotina.

Esse acompanhamento também pode contribuir para reorganizar expectativas, desenvolver estratégias para enfrentar situações difíceis e fortalecer a autonomia diante das limitações existentes. A necessidade e a frequência desse suporte, no entanto, devem ser avaliadas individualmente.

Buscar ajuda é essencial

O Setembro Amarelo reforça uma mensagem que precisa continuar durante todo o ano: sofrimento emocional merece ser levado a sério. Tristeza persistente, desesperança, isolamento intenso, perda de interesse pelas atividades cotidianas ou mudanças importantes de comportamento são sinais que justificam a busca por avaliação profissional.

Para quem convive com uma doença crônica, cuidar da mente não significa desviar a atenção do tratamento físico. Pelo contrário, é reconhecer que qualidade de vida envolve a pessoa por inteiro e que sintomas, limitações, relações, expectativas e emoções estão conectados.

Entre as condições capazes de afetar profundamente a autoestima e a relação com o próprio corpo está o lipedema, doença crônica que atinge predominantemente mulheres e pode estar associada a dor, sensibilidade, sensação de peso e limitações funcionais. Embora uma estimativa frequentemente citada indique prevalência de aproximadamente 11% entre mulheres adultas, os dados ainda apresentam limitações.

Para quem recebe esse diagnóstico, um cuidado que considere tanto os sintomas físicos quanto o impacto emocional pode ser fundamental para preservar autonomia, bem-estar e qualidade de vida.