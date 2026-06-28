Proeste divulga ganhadores do sorteio realizado neste domingo (28)

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Dezenas: 21 02 07 28 12 14 20 38 06 30 37 15 27 13 10 41 45 05 16 40 44 33 25 17 23 35 32 34
CERTIFICADO: 210192 (210192) – ANA VACARIN DA CRUZ
CIDADE: CASCAVEL VENDEDOR: ADÃO BEBIDAS
Dezenas: 14 18 47 23 15 35 31 46 06 01 33 25 30 16 43 50 19 38 22 09 44 07 26 02 05 28 32 21 11
CERTIFICADO: 214010 (474010) – JOSÉ CARLOS SANTANA SOUZA
CIDADE: CASCAVEL VENDEDOR: VAL PAVAN – SUPERMERCADO MUFFATÃO
Dezenas: 26 50 17 15 20 03 38 21 04 45 33 41 25 40 30 46 10 14 13 02 27 16 34 24 18 09 05
CERTIFICADO: 238062 (498062) – GUILHERME SANTIAGO FERREIRA CARNEIRO
CIDADE: TOLEDO VENDEDOR: KS BEBIDAS MULTIMARCAS
Dezenas: 42 31 09 12 34 08 41 11 15 33 47 40 24 04 21 22 44 13 18 02 28 39 49 06 30 14 10 17 16 35
CERTIFICADO: 040189 (040189) – ODAIR NUNES
CIDADE: ASSIS CHATEAUBRIAND VENDEDOR: BAR DO CEZAR
CERTIFICADO: 209545 (469545) – ADEMIR JOSÉ
CIDADE: MEDIANEIRA VENDEDOR: BAR ZANONI
CERTIFICADO: 281994 (411994) – VALMIR LIMA MEDEIROS
CIDADE: REALEZA VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 285896 (545896) – AGUINALDO CALIANI
CIDADE: PÉROLA VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 297240 (427240) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 284712 (284712) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 297960 (427960) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 204381 (464381) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 203512 (463512) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: MARELIZE
CERTIFICADO: 202639 (462639) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: WILSON TEIXEIRA
CERTIFICADO: 201550 (461550) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ELI
CERTIFICADO: 309995 (439995) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 287112 (417112) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 205081 (465081) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: PANIFICADORA COMER BEM
CERTIFICADO: 243386 (373386) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: INES BOCHI
CERTIFICADO: 241850 (371850) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ANGELO BARP
CERTIFICADO: 210334 (340334) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: EDSON NUNES
CERTIFICADO: 207333 (337333) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: CANCHA DO FUMEIRO
CERTIFICADO: 203724 (333724) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: GERALDO KOVIC JESUITAS
CERTIFICADO: 202629 (332629) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: WILSON TEIXEIRA
CERTIFICADO: 201900 (331900) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: CASAS TREVO CAF
CERTIFICADO: 214567 (344567) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: GERALDO
CERTIFICADO: 241923 (371923) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: DEIVERSON
CERTIFICADO: 219649 (349649) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: MARIA DA GLORIA
CERTIFICADO: 226504 (356504) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ES VIDEOS E ELETRONICOS
CERTIFICADO: 241524 (371524) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BANCA DO PEDRINHO
CERTIFICADO: 240434 (370434) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: CONVENIENCIA GASPAR
CERTIFICADO: 240227 (370227) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BAR LANCHONETE NENA
CERTIFICADO: 237579 (367579) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: SALAO DA NECA
CERTIFICADO: 230978 (360978) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: POSTO STOP
CERTIFICADO: 220488 (350488) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: LOJA SANGE
CERTIFICADO: 206071 (466071) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BANCA DA TIA TERESA
CERTIFICADO: 216544 (476544) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: TRAILER DO POSTINHO
CERTIFICADO: 210927 (470927) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BANCA DO ADÃO
CERTIFICADO: 290762 (550762) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 289285 (549285) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 287917 (547917) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 307023 (567023) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 280742 (540742) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 310026 (570026) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 314483 (574483) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 322142 (582142) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 320516 (580516) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 318032 (578032) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 312689 (572689) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 245176 (505176) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: JOSE E MARLENE
CERTIFICADO: 244520 (504520) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: TELMA
CERTIFICADO: 244004 (504004) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ZILMAR PAPELARIA
CERTIFICADO: 219638 (479638) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: MARIA DA GLORIA
CERTIFICADO: 200659 (330659) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: OSNIR
CERTIFICADO: 214044 (474044) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: VAL PAVAN MUFFATAO CANCELI
CERTIFICADO: 223581 (483581) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ROGES TOMADON
CERTIFICADO: 228180 (488180) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: GELSON QUILANTE
CERTIFICADO: 229470 (489470) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BANCA DA FUNERARIA SAO JORGE
CERTIFICADO: 230033 (490033) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: CELMA ARRECADACAO
CERTIFICADO: 242601 (502601) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ALEXSANDER
CERTIFICADO: 209390 (469390) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: LENO
CERTIFICADO: 241845 (501845) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ANGELO BARP
CERTIFICADO: 230858 (490858) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: LOTERIA UNIAO
CERTIFICADO: 238360 (498360) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: CLUBE 12 DE OUTUBRO
CERTIFICADO: 328179 (328179) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 328418 (588418) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 294547 (294547) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 170406 (170406) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 178421 (178421) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 163341 (163341) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 183642 (183642) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 203680 (203680) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: GERALDO KOVIC JESUITAS
CERTIFICADO: 203785 (203785) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BANCA DE REVISTA DO SILVESTRE
CERTIFICADO: 201830 (201830) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: JOÃO FREDERICO
CERTIFICADO: 209826 (209826) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: ELIANE MEDIANEIRA
CERTIFICADO: 308753 (308753) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 037162 (037162) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: LUCIA PIETROBELI
CERTIFICADO: 001170 (001170) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BAR DO MARCELINHO
CERTIFICADO: 015530 (015530) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: JOSE E MARLENE
CERTIFICADO: 105488 (105488) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 034310 (034310) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BAR E CONV BALESTRIN
CERTIFICADO: 036151 (036151) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BAR DO SEBASTIAO
CERTIFICADO: 037060 (037060) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: PANIFICADORA ATELIER ALO DOCÊ
CERTIFICADO: 034977 (034977) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: MIX FERRAGENS
CERTIFICADO: 210975 (210975) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: DESTRIBUIDORA DECK
CERTIFICADO: 145411 (145411) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 213650 (213650) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: POSTO FLORESTA
CERTIFICADO: 249256 (249256) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: OTILIA BERTUTI
CERTIFICADO: 249576 (249576) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: SR SEBASTIAO
CERTIFICADO: 280160 (280160) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 280899 (280899) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 326321 (586321) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 246278 (246278) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: GIRVANO FARIA
CERTIFICADO: 245193 (245193) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: JOSE E MARLENE
CERTIFICADO: 240559 (240559) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BAR DO MARCELO
CERTIFICADO: 230919 (230919) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: YEIA MOTOS E BIKE
CERTIFICADO: 214618 (214618) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: GERALDO
CERTIFICADO: 220309 (220309) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: PEIXARIA CENTRAL PEIXES
CERTIFICADO: 288624 (288624) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: APLICATIVO PROESTE
CERTIFICADO: 220791 (220791) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BRUNA E JENIFER
CERTIFICADO: 221420 (221420) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: BAR DA DETE
CERTIFICADO: 222471 (222471) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: AGRO E MAIS
CERTIFICADO: 220893 (220893) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: CAUNETO COMBUSTIVEIS 3
CERTIFICADO: 211049 (211049) – Identificando Contemplado
CIDADE: VENDEDOR: MERCADO MIRIAN
1º 001192 – OSMAR DA SILVA DE OLIVEIRA – CASCAVEL – Vend. LANCHONETE DO ALEMÃO
2º 238752 (368752) – AGNALDO DA SILVA – TOLEDO – Vend. POSTO CIDADE
3º 024670 – JOSIANI ISRAEL ROSALEN – CASCAVEL – Vend. POSTO TONIN
4º 215169 (345169) – ALBINO NOGUEIRA PIRES – FOZ DO IGUAÇU – Vend. PADARIA FURLAN
5º 224520 (484520) – LUIZ CARLOS – TOLEDO – Vend. LOCATELLI PET E AGROPECUÁRIA LTDA
6º 040160 – ANTONIO RAMOS DE ASSUNÇÃO – JESUÍTAS – Vend. PADARIA SOL NASCENTE
7º 037138 – JOÃO TAVARES – PATO BRANCO – Vend. MERCEARIA MANO
8º 031407 – JOÃO ANTONIO – SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Vend. ESKINA DO OVO
9º 161089 – ELUANA RODRIGUES DA SILVA – MARECHAL CÂNDIDO RONDON – Vend. APLICATIVO PROESTE
10º 201581 – RENIDA MATEI BINGOSKI – CAFELÂNDIA – Vend. MERCEARIA DO CALL
11º 209885 – ELISANGELA JAQUELINE DE MORAIS – MEDIANEIRA – Vend. CLECI SOUZA
12º 230825 (360825) – NERCIO SCHNEIDER – MARECHAL CÂNDIDO RONDON – Vend. LOTERIA UNIAO
13º 221361 (351361) – OLIVIO LORENZONI – FRANCISCO BELTRÃO – Vend. MAZAROPE – BAR ALVORADA
14º 206866 – MICHELLY WEISS – CASCAVEL – Vend. MERCEARIA PARAISO
15º 208522 (338522) – SILENE PETRY QUITAISKI – MATELÂNDIA / DOIS VIZINHOS – Vend. JOSE E MARLENE
16º 243331 – NERI CENTENÁRIO – CORBÉLIA – Vend. INES BOCHI
17º 241969 (501969) – ADEMAR STANGER – SÃO MIGUEL DO IGUAÇU – Vend. IVO – MERCADO IDEAL
18º 248501 (508501) – JOSÉ JOAQUIM – FOZ DO IGUAÇU – Vend. VALDEMAR ALVES
19º 220435 (350435) – SEBASTIÃO DE OLIVEIRA – NOVO SARANDI – Vend. VITORINO
20º 225251 – FAMILIA CONSTRUCAL – CASCAVEL – Vend. MAYCON
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