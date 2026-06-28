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Um grave acidente de tr\u00e2nsito foi registrado na noite deste s\u00e1bado (27), na PR-575, entre Nova Aurora e a comunidade de Palmit\u00f3polis. A v\u00edtima, que conduzia uma Honda Biz, foi identificada como Claudecir Wanzuita.\n\nEquipes da Brigada Comunit\u00e1ria de Nova Aurora e do SAMU foram acionadas por volta das 18h40 para atender \u00e0 ocorr\u00eancia. Apesar dos esfor\u00e7os, o motociclista morreu ainda no local.\n\nSegundo o Corpo de Bombeiros, a colis\u00e3o envolveu um carro e uma motocicleta durante um per\u00edodo de chuva intensa. Ap\u00f3s o acidente, equipes da Pol\u00edcia Civil, Pol\u00edcia Rodovi\u00e1ria Estadual (PRE) e do Instituto M\u00e9dico-Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos de per\u00edcia e remo\u00e7\u00e3o do corpo.\n\nAinda de acordo com informa\u00e7\u00f5es, um sobrinho da v\u00edtima, que seguia em dire\u00e7\u00e3o ao local do acidente, acabou perdendo o controle do ve\u00edculo devido \u00e0 pista molhada e com barro, parando em uma lavoura de milho. Ele n\u00e3o sofreu ferimentos.\n\nAs circunst\u00e2ncias do acidente ser\u00e3o investigadas pelas autoridades.\n\nAs informa\u00e7\u00f5es e imagens s\u00e3o do \u0040onovooeste\n\n\ud83d\udce2 Divulgue sua empresa no Ubirat\u00e3 Online! Espa\u00e7os com pre\u00e7os especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.\n\n\ud83d\udce9 Envie fotos, v\u00eddeos, den\u00fancias ou sugest\u00f5es de pauta pelo WhatsApp: \ud83d\udcf2 (44) 9 9925-5244\n\n\ud83d\udc49 Siga: \u0040ubirataonline_oficial”,”ranges”:[{“offset”:1027,”length”:11,”entity”:{“__typename”:”InstagramUserV2″,”__isEntity”:”InstagramUserV2″,”mobileUrl”:”https:\/\/lm.facebook.com\/l.php?u=https\u00253A\u00252F\u00252Fwww.instagram.com\u00252F_u\u00252Fonovooeste&h=AUCusU8yib36HhmmB8vgjpok_RuK-DhMrqfrB8t-SHxsk3FL8PnYDN-dCqd9rQNbnk7P7F4FY1smYhNzMX7WLiBL1wohR2UGWnHw6NURHPgEwqE0aREs6x8xThMJAfqebBw5Ke9iJGDxchcKdnTDiZJ4aw&s=1″,”url”:”https:\/\/l.facebook.com\/l.php?u=https\u00253A\u00252F\u00252Fwww.instagram.com\u00252F_u\u00252Fonovooeste&h=AUBcIwL4tdn2mXosbPbJmiSc1RD4nPK6fJ0KiI-fjvKmTFoEBZOD0DsTKPSdjAMPPGuerwTt_yygW0w1DCUR4abUatD5MCiD-kaMq-rtVXgCR5O6BsLrPNu7GZ0daQ5qYjQHZVmNbC4PHKBLeJrJoPmvgQ&s=1″,”__isNode”:”InstagramUserV2″,”id”:”17841408089813560