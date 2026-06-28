Um grave acidente de tr\u00e2nsito foi registrado na noite deste s\u00e1bado (27), na PR-575, entre Nova Aurora e a comunidade de Palmit\u00f3polis. A v\u00edtima, que conduzia uma Honda Biz, foi identificada como Claudecir Wanzuita.



Equipes da Brigada Comunit\u00e1ria de Nova Aurora e do SAMU foram acionadas por volta das 18h40 para atender \u00e0 ocorr\u00eancia. Apesar dos esfor\u00e7os, o motociclista morreu ainda no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a colis\u00e3o envolveu um carro e uma motocicleta durante um per\u00edodo de chuva intensa. Ap\u00f3s o acidente, equipes da Pol\u00edcia Civil, Pol\u00edcia Rodovi\u00e1ria Estadual (PRE) e do Instituto M\u00e9dico-Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos de per\u00edcia e remo\u00e7\u00e3o do corpo.



Ainda de acordo com informa\u00e7\u00f5es, um sobrinho da v\u00edtima, que seguia em dire\u00e7\u00e3o ao local do acidente, acabou perdendo o controle do ve\u00edculo devido \u00e0 pista molhada e com barro, parando em uma lavoura de milho. Ele n\u00e3o sofreu ferimentos.



As circunst\u00e2ncias do acidente ser\u00e3o investigadas pelas autoridades.



As informa\u00e7\u00f5es e imagens s\u00e3o do \u0040onovooeste



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