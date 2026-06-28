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World Cup 2026: Route to the Final

World Cup 2026 bracket and knockout fixtures – who’s facing who in the last 32 and route to final | Football News

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World Cup 2026: Route to the Final
World Cup 2026 bracket and knockout fixtures - who's facing who in the last 32 and route to final | Football News

The World Cup group stage is over so it’s time to look ahead to the knockout rounds and potential routes to the final on July 19…

All the kick-offs for the 2026 World Cup are listed in UK time.

Round of 32

Sunday June 28

South Africa vs Canada, kick-off 8pm – Los Angeles, USA

Monday June 29

Brazil vs Japan, kick-off 6pm – Houston, USA

Germany vs Paraguay, kick-off 9.30pm – Foxborough, USA

Tuesday June 30

Netherlands vs Morocco, kick-off 2am – Guadalupe, Mexico

Ivory Coast vs Norway, kick-off 6pm – Arlington, USA

France vs Sweden, kick-off 10pm – New Jersey, USA

Wednesday July 1

Mexico vs Ecuador, kick-off 2am – Mexico City, Mexico

England vs DR Congo, kick-off 5pm – Atlanta, USA

Belgium vs Senegal, kick-off 9pm – Seattle, USA

Thursday July 2

USA vs Bosnia-Herzegovina, kick-off 1am – Santa Clara, USA

Spain vs Austria, kick-off 8pm – Los Angeles, USA

Friday July 3

Portugal vs Croatia, kick-off 12am – Toronto, Canada

Switzerland vs Algeria, kick-off 4am – Vancouver, Canada

Australia vs Egypt, kick-off 7pm – Arlington, USA

Argentina vs Cape Verde, kick-off 11pm – Miami, USA

Saturday July 4

Colombia vs Ghana, kick-off 2.30am – Kansas City, USA

Round of 16

Saturday July 4

South Africa or Canada vs Netherlands or Morocco, kick-off 6pm – Houston, USA

Germany or Paraguay vs France or Sweden, kick-off 10pm – Philadelphia, USA

Sunday July 5

Brazil or Japan vs Ivory Coast or Norway, kick-off 9pm – New Jersey, USA

Monday July 6

Mexico or Ecuador vs England or DR Congo, kick-off 1am – Mexico City, Mexico

Portugal or Croatia vs Spain or Austria, kick-off 8pm – Arlington, USA

Tuesday July 7

USA or Bosnia vs Belgium or Senegal, kick-off 1am – Seattle, USA

Argentina or Cape Verde vs Australia or Egypt, kick-off 5pm – Atlanta, USA

Switzerland or Algeria vs Colombia or Ghana, kick-off 9pm – Vancouver, Canada

Quarter-finals

Thursday July 9

Germany/Paraguay/France/Sweden vs South Africa/Canada/Netherlands/Morocco, kick-off 9pm – Foxborough, USA

Friday July 10

Portugal/Croatia/Spain/Austria vs USA/Bosnia/Belgium/Senegal, kick-off 8pm – Los Angeles, USA

Saturday July 11

Brazil/Japan/Ivory Coast/Norway vs Mexico/Ecuador/England/DR Congo, kick-off 10pm – Miami, USA

Sunday July 12

Argentina/Cape Verde/Australia/Egypt vs Switzerland/Algeria/Colombia/Ghana, kick-off 2am – Kansas City, USA

Semi-finals

Tuesday July 14 – kick-off 8pm, Arlington, USA

Germany/Paraguay/France/Sweden/South Africa/Canada/Netherlands/Morocco vs Portugal/Croatia/Spain/Austria/USA/Bosnia/Belgium/Senegal

Wednesday July 15 – kick-off 8pm, Atlanta, USA

Brazil/Japan/Ivory Coast/Norway/Mexico/Ecuador/England/DR Congo vs Argentina/Cape Verde/Australia/Egypt/Switzerland/Algeria/Colombia/Ghana

Final

Sunday July 19 – kick-off 8pm, New Jersey, USA

World Cup knockout predictor! Plot who will lift the trophy…

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Which teams were knocked out of the group stages?

  • Haiti
  • Turkey
  • Tunisia
  • Jordan
  • Panama
  • Qatar
  • Czech Republic
  • Curacao
  • Iraq
  • Uruguay
  • Saudi Arabia
  • New Zealand
  • Scotland
  • Iran
  • South Korea
  • Uzbekistan

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