World Cup 2026 bracket and knockout fixtures – who’s facing who in the last 32 and route to final | Football News

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The World Cup group stage is over so it’s time to look ahead to the knockout rounds and potential routes to the final on July 19…
All the kick-offs for the 2026 World Cup are listed in UK time.
Sunday June 28
South Africa vs Canada, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
Monday June 29
Brazil vs Japan, kick-off 6pm – Houston, USA
Germany vs Paraguay, kick-off 9.30pm – Foxborough, USA
Tuesday June 30
Netherlands vs Morocco, kick-off 2am – Guadalupe, Mexico
Ivory Coast vs Norway, kick-off 6pm – Arlington, USA
France vs Sweden, kick-off 10pm – New Jersey, USA
Wednesday July 1
Mexico vs Ecuador, kick-off 2am – Mexico City, Mexico
England vs DR Congo, kick-off 5pm – Atlanta, USA
Belgium vs Senegal, kick-off 9pm – Seattle, USA
Thursday July 2
USA vs Bosnia-Herzegovina, kick-off 1am – Santa Clara, USA
Spain vs Austria, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
Friday July 3
Portugal vs Croatia, kick-off 12am – Toronto, Canada
Switzerland vs Algeria, kick-off 4am – Vancouver, Canada
Australia vs Egypt, kick-off 7pm – Arlington, USA
Argentina vs Cape Verde, kick-off 11pm – Miami, USA
Saturday July 4
Colombia vs Ghana, kick-off 2.30am – Kansas City, USA
Saturday July 4
South Africa or Canada vs Netherlands or Morocco, kick-off 6pm – Houston, USA
Germany or Paraguay vs France or Sweden, kick-off 10pm – Philadelphia, USA
Sunday July 5
Brazil or Japan vs Ivory Coast or Norway, kick-off 9pm – New Jersey, USA
Monday July 6
Mexico or Ecuador vs England or DR Congo, kick-off 1am – Mexico City, Mexico
Portugal or Croatia vs Spain or Austria, kick-off 8pm – Arlington, USA
Tuesday July 7
USA or Bosnia vs Belgium or Senegal, kick-off 1am – Seattle, USA
Argentina or Cape Verde vs Australia or Egypt, kick-off 5pm – Atlanta, USA
Switzerland or Algeria vs Colombia or Ghana, kick-off 9pm – Vancouver, Canada
Thursday July 9
Germany/Paraguay/France/Sweden vs South Africa/Canada/Netherlands/Morocco, kick-off 9pm – Foxborough, USA
Friday July 10
Portugal/Croatia/Spain/Austria vs USA/Bosnia/Belgium/Senegal, kick-off 8pm – Los Angeles, USA
Saturday July 11
Brazil/Japan/Ivory Coast/Norway vs Mexico/Ecuador/England/DR Congo, kick-off 10pm – Miami, USA
Sunday July 12
Argentina/Cape Verde/Australia/Egypt vs Switzerland/Algeria/Colombia/Ghana, kick-off 2am – Kansas City, USA
Tuesday July 14 – kick-off 8pm, Arlington, USA
Germany/Paraguay/France/Sweden/South Africa/Canada/Netherlands/Morocco vs Portugal/Croatia/Spain/Austria/USA/Bosnia/Belgium/Senegal
Wednesday July 15 – kick-off 8pm, Atlanta, USA
Brazil/Japan/Ivory Coast/Norway/Mexico/Ecuador/England/DR Congo vs Argentina/Cape Verde/Australia/Egypt/Switzerland/Algeria/Colombia/Ghana
Sunday July 19 – kick-off 8pm, New Jersey, USA
Fonte do Artigo
See more: The Global Track