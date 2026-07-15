Programa desta semana trata da proteção aos direitos de pessoas idosas e pessoas com deficiência e do trabalho do MP nessa área

Nesta semana, o MP no Rádio tem como tema a proteção aos direitos das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. A Promotora de Justiça Ana Karina Abrão Gama Monteiro, do Ministério Público do Paraná, relata quais são as principais violações de direitos desse público que chegam até o MP, esclarece como devem funcionar os serviços de acolhimentos a essas pessoas quando elas têm necessidade, explica como é o trabalho de fiscalização das instituições de acolhimento pelo Ministério Público e fala sobre outras questões específicas relacionadas aos direitos dessa parcela da população.

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• Bloco um

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Apoio a mulheres, crianças e adolescentes – O trabalho da rede de assistência social no apoio a mulheres em situação de violência, crianças e adolescentes foi o tema do MP no Rádio da semana anterior. A Promotora de Justiça Susana Broglia Feitosa de Lacerda explicou o que o MP tem a ver com essa área e qual é o papel de um Promotor de Justiça em relação a isso, contou quais as situações de vulnerabilidade que o Ministério Público mais atende e falou sobre o apoio necessário para as mulheres em situação de violência e como denunciar casos de vulnerabilidade, entre outras questões.

Podcasts – O MP no Rádio é disponibilizado também nas plataformas Spotify e Apple.

Gratuito – As entrevistas podem ser baixadas gratuitamente por qualquer rádio interessada. O programa, produzido pela Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, também pode ser editado, desde que mantido no contexto e devidamente creditado.

Contato – Para envio de sugestões (inclusive de temas), críticas e comentários sobre os programas, os contatos são o e-mail [email protected] e os telefones (41) 3250-4469 e (41) 3250-4249.

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