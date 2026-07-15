resultado do sorteio desta terça-feira (14)

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O resultado Mega-Sena 3031 será conhecido na noite desta terça-feira, 14 de julho de 2026, quando a Caixa Econômica Federal realiza mais um sorteio da principal loteria do país. O concurso tem prêmio estimado em R$ 25 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.
Após nenhum apostador acertar as seis dezenas no concurso anterior, a Mega-Sena acumulou e chega ao concurso 3031 com prêmio estimado em R$ 25 milhões.
As apostas para este concurso puderam ser registradas até as 20h desta terça-feira, em casas lotéricas credenciadas, pelo portal Loterias Online da Caixa ou pelo aplicativo oficial.
Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.
Ganham prêmios os jogadores que acertarem:
Quanto mais dezenas forem marcadas na aposta, maiores são as chances de ganhar, mas o valor do jogo também aumenta.
Atualmente, a aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.
Quem desejar aumentar as probabilidades pode escolher mais números. Uma aposta com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42,00, enquanto o jogo máximo, com 20 dezenas, chega a R$ 232.560,00.
As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas.
Na aposta simples de seis números, a chance de acertar a Sena é de 1 em 50.063.860.
Já uma aposta com 20 dezenas eleva significativamente as probabilidades, reduzindo a chance para 1 em 1.292, embora o investimento seja muito maior.
Sim. A Caixa permite apostas em bolões oficiais, modalidade em que um grupo de apostadores divide o custo do jogo e, caso seja premiado, também divide o prêmio proporcionalmente às cotas adquiridas.
Os bolões podem ser organizados diretamente nas lotéricas credenciadas ou adquiridos por meio dos canais digitais autorizados pela Caixa.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às:
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