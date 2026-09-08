Buscas terminam em tragédia: corpo de menino autista de 4 anos é encontrado em rio após quase 30 horas de operação em Santa Catarina

Operação de resgate em Santa Catarina localiza menino autista de quatro anos que estava desaparecido desde o último domingo em Ituporanga

Um caso de grande comoção no Alto Vale do Itajaí chegou a um desfecho triste nesta segunda-feira (7). Um menino autista, de apenas quatro anos, foi encontrado sem vida nas águas do rio Itajaí do Sul após um intenso trabalho de buscas.

A criança havia desaparecido no domingo (6), mobilizando diversas equipes de socorro em uma operação que durou quase 30 horas. O corpo foi localizado a aproximadamente 15 quilômetros do local onde o menino foi visto pela última vez, conforme informação divulgada pela Banda B.

A família da vítima, que reside em Blumenau, estava em Ituporanga para passar o feriado. O desaparecimento mobilizou a comunidade e as forças de segurança, que dedicaram esforços contínuos para tentar encontrar a criança com vida desde o momento em que a notificação foi feita.

Estratégia dos bombeiros incluiu fechamento de barragem

Para viabilizar o trabalho das equipes, foi necessária uma manobra técnica complexa na Barragem Sul. De acordo com o relato das autoridades, a força da correnteza do rio inicialmente impedia o uso seguro de embarcações, dificultando o acesso às áreas de mata ciliar e bancos de areia.

Cerca de quatro horas após o fechamento, o nível do rio baixou aproximadamente dois metros, permitindo que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) retomasse a navegação com segurança e ampliasse o alcance da varredura.

Recursos tecnológicos e apoio na operação

A operação de busca contou com um aparato técnico robusto para percorrer o leito do rio e as áreas próximas. Além do efetivo humano, a missão utilizou o binômio formado pelo sargento Vieira e a cadela Luna, especializada em buscas, que atuaram em conjunto com as equipes de solo.

A tecnologia também foi uma aliada importante durante o trabalho. Duas aeronaves remotamente pilotadas foram empregadas pelos socorristas, sendo que uma delas estava equipada com câmera térmica, recurso capaz de identificar variações de temperatura que auxiliam na localização de pessoas em ambientes naturais.

Esforço conjunto das autoridades e moradores

O resgate não contou apenas com o empenho do Corpo de Bombeiros. A força-tarefa foi composta por uma rede de apoio que envolveu a Polícia Militar, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, além de familiares e moradores da região que se voluntariaram para auxiliar nas buscas pelo menino autista.

A dedicação de todos os envolvidos destacou o empenho coletivo para localizar a criança. Após quase 30 horas de operação ininterrupta, o corpo foi finalmente encontrado, encerrando a angústia da família e das equipes que atuaram no local.

Perguntas frequentes sobre o caso

Onde o menino foi encontrado? O corpo foi localizado no rio Itajaí do Sul, a cerca de 15 quilômetros de onde a criança foi vista pela última vez.

Quanto tempo duraram as buscas? A operação de busca pelo menino autista durou quase 30 horas, iniciando no domingo e terminando na tarde de segunda-feira.

Por que as comportas da barragem foram fechadas? O fechamento foi necessário para reduzir o nível do rio em aproximadamente dois metros, permitindo o uso de embarcações que estavam impedidas pela forte correnteza.

Quais recursos foram usados na operação? Além de equipes de terra, foram utilizados binômios (cão e condutor), embarcações e duas aeronaves remotamente pilotadas, incluindo uma com câmera térmica.

Quem participou das buscas? A operação envolveu o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar, Defesa Civil, familiares e moradores da região de Ituporanga.