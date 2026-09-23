Operação prende 12 e investiga grupo que traficava drogas e fuzis em ‘ritmo empresarial’ no PR e SC

Polícia Civil do Paraná cumpre mandados em PR e SC; 15 ordens de prisão, 25 buscas, apreensões e bloqueio de 15 contas

Uma operação da Polícia Civil do Paraná cumpriu, em 22 de setembro de 2026, ordens de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão no Paraná e em Santa Catarina contra suspeitos de integrar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Segundo a polícia, 12 pessoas foram presas e outras três estão foragidas. Foram expedidas 15 ordens de prisão e 25 mandados de busca e apreensão em Curitiba, Colombo e Guaratuba (PR) e em Itapema e Itapoá (SC). Também houve bloqueio de 15 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e apreensão de veículos.

Prisão e apreensões

As equipes encontraram armas, munições e grande quantidade de drogas — parte já fracionada e embalada para venda — em dois endereços. A polícia informou ter localizado maconha, crack e cocaína entre os materiais apreendidos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Como a organização operava

De acordo com o delegado Victor Loureiro Mattar Assad, a quadrilha funcionava nos moldes de uma empresa, com escalas de trabalho, dias de folga e pagamento de salários fixos aos integrantes. O delegado afirmou que o líder do grupo definia diariamente, por meio de um grupo de mensagens, rotas de entrega, clientes, tipos de droga e valores, além de fornecer os veículos usados na distribuição.

O delegado ainda declarou: “Eles tinham um ritmo empresarial, onde esse líder sempre impulsionava os seus funcionários para que eles pudessem cada vez produzir mais e mais drogas e negociar mais e mais armas”. Sobre a atuação do chefe, Assad disse: “De longe, ele dominava todo esse esquema. E há suspeitas de que traficantes de Santa Catarina também recebessem esse tipo de produto, sejam armas e sejam drogas”.

Segundo a investigação, o grupo fazia entregas por delivery com motoristas e também vendas no atacado para outros traficantes. A organização teria estrutura com gerente de armazenamento, equipe para fracionamento e pesagem e rede de revendedores finais; a esposa do líder auxiliava na gestão dos motoristas de entrega.

Lavagem de dinheiro e antecedentes da investigação

A Polícia Civil apontou um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, incluindo uma revenda de veículos que recebeu pagamentos por Pix e outra empresa que movimentou mais de R$ 2 milhões. Há, segundo a corporação, um imóvel adquirido com documentação simulada e contrato de locação vigente para dar aparência de legalidade ao patrimônio.

As investigações começaram em novembro de 2025, após a prisão do gerente da operação pela Polícia Militar em Curitiba, quando foram apreendidos um veículo com fundo falso, drogas e dinheiro. Na ocasião, foram recolhidos 36 quilos de maconha, 72 quilos de cocaína, porções de crack, metanfetamina, óleo de THC, comprimidos de ecstasy e LSD, além de um fuzil, munições, 16 carregadores, balanças de precisão e cadernos com a contabilidade do tráfico em uma casa no bairro Mercês.

Não houve divulgação dos nomes dos suspeitos pela polícia até o momento.