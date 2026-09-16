Eleições 2026: Paraná atinge marca de 8,6 milhões de eleitores com Curitiba liderando o ranking estadual

O Paraná chega às Eleições 2026 com um eleitorado robusto de 8,6 milhões de pessoas aptas a votar, consolidando Curitiba como o maior colégio eleitoral do estado.

O estado do Paraná atingiu a marca de 8.609.026 eleitores aptos a participar do pleito de 2026. Esse número representa um aumento de 133.394 pessoas em comparação com o cenário das eleições de 2022, quando 8.475.632 eleitores estavam registrados para votar.

Os dados foram consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e indicam que o eleitorado paranaense corresponde a 5,4% de todos os votantes do Brasil, que somam 158,7 milhões de cidadãos, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Abaixo, detalhamos a distribuição desse eleitorado, o perfil dos votantes e as regras que definem a participação dos paranaenses nas urnas este ano.

Concentração urbana e os maiores colégios eleitorais

A distribuição geográfica dos eleitores no Paraná mostra uma forte concentração nas cidades mais populosas. Ao todo, sete municípios paranaenses contam com mais de 200 mil eleitores cada, sendo Curitiba o centro com o maior volume, totalizando 1.410.995 pessoas aptas ao voto.

As cidades de Londrina, com 393.986 eleitores, e Maringá, com 301.817, aparecem na sequência. Também figuram na lista de maiores colégios eleitorais Ponta Grossa (258.079), Cascavel (239.319), São José dos Pinhais (227.068) e Foz do Iguaçu (206.944).

Perfil do eleitorado e voto facultativo

No quesito gênero, as mulheres seguem como maioria no Paraná, representando 53% do total, o que equivale a 4.546.260 Eleitoral, enquanto os homens somam 4.062.743, ou 47%. Além disso, 112.845 eleitores possuem algum tipo de deficiência.

O voto facultativo abrange cerca de 1,1 milhão de paranaenses, ou 13% do total. Esse grupo inclui jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e idosos acima dos 70 anos, que possuem autonomia para decidir sobre sua participação no dia 4 de outubro.

Calendário eleitoral e regras para o pleito

O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Caso haja necessidade de um segundo turno para a definição de cargos majoritários, a nova data estabelecida pelo TSE é 25 de outubro. É fundamental que os eleitores estejam atentos às normas de acessibilidade e aos prazos.

Para os jovens que desejam votar, a regra exige que o eleitor complete 16 anos até a data do primeiro turno. Para os analfabetos e idosos acima de 70 anos, a Justiça Eleitoral garante recursos de acessibilidade nas urnas para assegurar o exercício pleno do direito ao voto.

Perguntas Frequentes sobre as Eleições 2026

Qual o total de eleitores no Paraná em 2026? O estado possui 8.609.026 eleitores aptos a votar.

Qual a cidade com o maior número de eleitores no estado? Curitiba concentra o maior colégio eleitoral, com 1.410.995 pessoas.

O voto é obrigatório para todos no Paraná? Não, cerca de 13% do eleitorado, composto por jovens de 16 e 17 anos, analfabetos e pessoas com mais de 70 anos, tem o voto facultativo.

Quantas mulheres estão aptas a votar no Paraná? Elas somam 4.546.260 Eleitoral, representando 53% do total do eleitorado estadual.

Quando ocorrem as eleições em 2026? O primeiro turno será realizado em 4 de outubro e, se houver segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro.