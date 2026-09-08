Projeto que limita reajuste da conta de luz à inflação avança no Senado e segue para análise na CAE

O avanço do projeto de lei que estabelece a inflação como teto para o reajuste anual da conta de luz chega à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

Uma nova proposta legislativa promete mudar a forma como os consumidores brasileiros pagam pela energia elétrica. O texto estabelece que o índice da inflação sirva como um teto para os reajustes anuais das tarifas de energia, visando maior previsibilidade e controle nos custos para as famílias.

A medida, que recebeu o nome de PL 170/2026, foi aprovada recentemente pela Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado Federal. Agora, o projeto segue para uma análise detalhada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), conforme informação divulgada pelo Senado Federal.

Fim da disparidade nos reajustes tarifários

Atualmente, o país não possui uma metodologia única e uniforme para os reajustes anuais. Isso gera situações onde estados de diferentes regiões enfrentam aumentos desproporcionais. O projeto determina que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) adote uma metodologia ou índice válido para todo o território nacional.

A proposta busca garantir que o consumidor não seja pego de surpresa por aumentos que superem a inflação oficial. A ideia central é que o reajuste seja balizado, funcionando como uma trava de segurança para evitar altas que comprometam o orçamento doméstico de forma excessiva.

Regime especial para a Região Norte

Um dos pontos de maior destaque no texto aprovado é a criação de um regime especial voltado especificamente para frear os aumentos tarifários nos estados da Região Norte. Essa região historicamente enfrenta desafios logísticos e estruturais que encarecem o serviço de energia.

O projeto reconhece essas particularidades e busca mecanismos para que o custo da energia na região seja mais justo.

Exceções devidamente justificadas

Embora a regra geral seja o uso da inflação como teto, o projeto de lei prevê que possam existir exceções. Contudo, esses casos precisam ser devidamente justificados perante os órgãos reguladores, garantindo que o aumento acima do teto tenha uma fundamentação técnica sólida e transparente.

Essa flexibilidade serve para cobrir situações de emergência ou investimentos estruturais necessários que, porventura, exijam um ajuste diferenciado. A intenção não é engessar o setor Elétrica, mas sim impor limites claros contra abusos que não possuem justificativa técnica plausível.

Perguntas Frequentes sobre o reajuste da conta de luz

O que muda com o projeto de lei 170/2026? O projeto estabelece a inflação como teto para os reajustes anuais das tarifas de energia elétrica em todo o Brasil.

A Aneel continuará definindo os reajustes? Sim, mas a agência deverá adotar uma metodologia ou índice único válido para todo o país, seguindo a nova diretriz de teto inflacionário.

Haverá exceções para o reajuste? Sim, o texto permite reajustes acima da inflação desde que sejam devidamente justificados por critérios técnicos.

Qual a situação atual do projeto? Após ser aprovado pela Comissão de Infraestrutura, o texto segue agora para análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Existe alguma medida específica para o Norte? Sim, o projeto cria um regime especial para frear aumentos tarifários excessivos nos estados da Região Norte.