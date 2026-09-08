Pai é preso após manter filho de 2 anos refém em Fazenda Rio Grande

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Um homem foi preso no início da tarde desta terça-feira (8) em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, após manter o filho de dois anos refém dentro de um carro, segundo G1.
segundo G1, a ação começou depois que o suspeito agrediu a mãe da criança, informou a polícia. O homem permaneceu em negociação com um Polícia militar preso dentro do veículo por cerca de uma hora.
Por volta das 13h, o homem saiu do carro segurando a criança, uma faca e uma garrafa de água. Após cerca de uma hora e meia de negociações, um Polícia conseguiu afastar a criança do suspeito. A criança foi acolhida por uma equipe do SAMU e não apresentou ferimentos.
O homem foi rendido e detido no local.
Segundo o G1, militares montaram um cerco na Rua Flamingo, no bairro Gralha Azul, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi até o local para atender à ocorrência. Até a última atualização da reportagem, não havia informações sobre o que motivou o crime.
As informações desta matéria são do G1.