Homem que se dizia imperador é retirado do STF após causar tumulto em frente ao prédio da Corte

Um homem foi retirado das dependências do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quinta-feira após tentar acessar o prédio afirmando ser um imperador.

O episódio ocorreu quando o indivíduo se aproximou da marquise do tribunal e começou a falar frases desconexas, chamando a atenção da segurança local.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, o homem se identificou como o imperador das Forças Armadas do Brasil durante a abordagem.

O STF informou que o homem não chegou a ser preso pelas autoridades, sendo apenas conduzido para a parte externa do tribunal para garantir a ordem no local.

Histórico recente de incidentes no tribunal

A segurança do Supremo tem estado em alerta máximo nas últimas semanas. Na semana anterior, o órgão registrou uma tentativa de invasão em suas dependências.

Naquela ocasião, um homem foi detido pela Polícia Judiciária, responsável pela segurança interna do STF, enquanto tentava escalar as grades de proteção do edifício-sede.

Varredura por segurança e suspeita de explosivos

Durante o incidente da semana passada, o esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) precisou ser acionado para avaliar um objeto suspeito.

O homem havia arremessado uma mochila em uma parada de ônibus em frente ao tribunal, o que gerou preocupação imediata com a possibilidade de um artefato explosivo.

Após a realização de uma varredura minuciosa no local, a PMDF descartou qualquer presença de explosivos, confirmando que a mochila não representava perigo real.

Perguntas Frequentes

O homem que se dizia imperador foi preso? Não, segundo o STF, ele foi apenas conduzido para a parte externa do tribunal e não houve prisão.

Qual era a motivação do homem no STF? Ele proferiu frases desconexas e afirmou ser o imperador das Forças Armadas do Brasil.

Na semana passada, um objeto suspeito foi descartado pela polícia após varredura, não havendo explosivos.

Quem realiza a segurança interna do STF? A segurança interna é feita pela Polícia Judiciária, que atua em conjunto com outras forças quando necessário.

O que aconteceu com o homem que tentou pular as grades? Ele foi preso pela Polícia Judiciária durante a tentativa de invasão na semana passada.