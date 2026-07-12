Provar da UFPR oferece mais de mil vagas para transferência sem prova

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas para o Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes (Provar). A novidade deste ano é que os estudantes de outras instituições de ensino superior que desejam se transferir para a UFPR não precisarão realizar prova: a seleção será feita exclusivamente por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Além da modalidade de transferência, que oferta 1.078 vagas em dezenas de cursos, o Provar conta com outras seis modalidades. O processo atende desde alunos da própria UFPR até pessoas já formadas em qualquer instituição que queiram retomar os estudos.

De acordo com a universidade, os candidatos podem se inscrever em até três modalidades diferentes. O prazo de inscrição vai até o dia 11 de agosto e os pedidos devem ser feitos no site do Núcleo de Concursos da UFPR.

Taxas e isenção

Os valores das taxas de inscrição variam de acordo com a modalidade:

R$ 160: Transferência, Aproveitamento de Curso Superior e Complementação de Estudos.

Transferência, Aproveitamento de Curso Superior e Complementação de Estudos. R$ 80: Reintegração.

Reintegração. Isento (Sem taxa): Mudança de Turno, Mudança de Grau e Reopção de Curso.

Modalidades do Provar

Transferência

Voltada a pessoas com registro acadêmico ativo (matriculado ou trancado) em outra instituição de ensino superior que queiram ingressar na UFPR, desde que o curso de origem seja considerado afim pela coordenação do curso desejado.

São 1.078 vagas para ingresso em 2027, distribuídas entre Curitiba (601), Matinhos (152), Pontal do Paraná (142), Palotina (135) e Jandaia do Sul (48).

O candidato deve ter cumprido, na instituição de origem, no máximo 70% da carga horária total exigida no curso pretendido. A seleção é pela nota do Enem.

Aproveitamento de Curso Superior

Destinado a pessoas graduadas em qualquer instituição de ensino superior que buscam obter uma nova graduação na UFPR.

A documentação exigida é certificado de conclusão do curso, diploma de graduação, histórico escolar e documento oficial da instituição de origem informando a carga horária total das disciplinas.

Complementação de estudos

Para estudantes graduados na UFPR ou em qualquer outra instituição que queiram obter um novo grau no curso de mesmo nome. São exigidos certificado de conclusão do curso, diploma de graduação, histórico escolar e documento oficial da instituição de origem com a carga horária total das disciplinas.

Reintegração

Modalidade para estudantes que tiveram o registro acadêmico cancelado na UFPR e desejam reingressar no curso de origem.

Mudança de turno

Exclusivo para estudantes da UFPR que desejam alterar o turno de estudos, mantendo o mesmo nome de curso, grau e município. Não há taxa de inscrição.

Mudança de grau

Exclusivo para estudantes da UFPR que queiram mudar de grau dentro do mesmo curso e município. Não há taxa de inscrição.

Reopção de curso

Exclusivo para estudantes da UFPR que desejam mudar para outro curso, desde que a graduação de origem seja considerada afim pela coordenação do curso de destino. Não há taxa de inscrição.

Para mais informações e inscrições, acesse o site oficial do Núcleo de Concursos da UFPR.