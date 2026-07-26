PSD oficializa candidatura de Sandro Alex ao governo do Paraná em convenção decisiva que reforça a aliança com o grupo do governador Ratinho Júnior

Com o apoio de uma ampla coligação de partidos, o PSD oficializa Sandro Alex como nome para a disputa ao Palácio Iguaçu nas próximas eleições estaduais

O cenário político do Paraná ganhou um novo capítulo importante neste sábado, dia 25, com a definição oficial da candidatura de Sandro Alex ao governo do estado pelo PSD. A decisão foi sacramentada durante a convenção partidária realizada em Curitiba, marcando o início da corrida eleitoral para a legenda.

O nome de Sandro Alex surge como uma peça central para dar continuidade ao projeto político liderado pelo atual governador, Ratinho Júnior. O candidato possui uma trajetória consolidada como deputado federal e ex-secretário de Infraestrutura e Logística, cargos que o colocaram no centro das decisões administrativas do Paraná nos últimos anos.

Conforme informações divulgadas pelo partido, o PSD busca manter sua força política através de uma estratégia de alianças sólidas, incluindo a federação PSDB-Cidadania, a federação composta por União Brasil e Progressistas, além do apoio do Republicanos.

O perfil e a trajetória de Sandro Alex na política paranaense

Natural de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, Sandro Alex Cruz de Oliveira tem 53 anos e construiu sua carreira como advogado e radialista. Sua atuação na Câmara dos Deputados começou em 2011, acumulando quatro mandatos consecutivos, demonstrando uma base eleitoral expressiva em todo o estado.

Durante a convenção, o candidato destacou a importância do trabalho realizado pela atual gestão estadual. Segundo ele, nós estaremos todos unidos e em paz, nós vimos o avanço na vida das pessoas e a transformação neste estado, e isso não foi fruto do acaso, nem da sorte, isso foi fruto do trabalho.

A busca pelo vice e a estratégia para o Senado

Embora a chapa majoritária tenha sido confirmada, a definição sobre quem ocupará o cargo de vice-governador ainda permanece em aberto. Especulações sobre o nome de Cristina Graeml circulam nos bastidores, e o candidato demonstrou abertura, afirmando que a escolha seria uma boa.

Quanto à disputa ao Senado Federal, o foco atual está no apoio à candidatura de Alexandre Curi, do Republicanos. O governador Ratinho Júnior indicou que o grupo político pode lançar uma segunda candidatura, mantendo o nome de Cristina Graeml como uma possibilidade real para fortalecer a representação paranaense em Brasília.

O cronograma eleitoral e os próximos passos da campanha

Após a realização das convenções partidárias, o calendário eleitoral entra em uma fase decisiva. Os partidos têm até o dia 5 de agosto para finalizar suas escolhas e, na sequência, devem realizar o registro oficial das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15 de agosto.

A campanha eleitoral terá início oficial no dia seguinte ao prazo final de registros. Em 4 de outubro, os eleitores paranaenses irão às urnas para definir os nomes que ocuparão os cargos de presidente, governador, senador, além das vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.