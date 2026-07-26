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🚨 ACIDENTE EM CAMPO MOURÃO
Um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na tarde deste sábado (25), nas proximidades da rodoviária de Campo Mourão.
Até o momento, não há informações sobre vítimas ou sobre as circunstâncias da colisão. O trânsito na região pode apresentar lentidão durante o atendimento da ocorrência.
Assim que novas informações forem confirmadas, esta publicação será atualizada.
📲 Tem alguma informação, denúncia, foto ou vídeo? Envie para o nosso WhatsApp: (45) 99106-9892.
🌐 Acesse: cafelandia24h.com.br
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