Bombeiros e PM atendem ocorrência envolvendo criança em situação de risco

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Na noite deste sábado (25), militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo uma criança em um apartamento no Bairro Interlagos.
Segundo as informações, a menina apresentou um quadro de surto, havendo o risco de que se ferisse. As equipes se deslocaram rapidamente até o endereço e realizaram o atendimento à criança.
O caso, caracterizado como um surto, foi controlado pelos socorristas. A vítima foi avaliada no local e recebeu o encaminhamento necessário.
Felizmente, a ocorrência não passou de um susto, e ninguém ficou ferido.
Em breve, veja o vídeo.
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