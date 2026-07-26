Frente fria e ciclone extratropical trazem risco de temporais ao Paraná a partir desta semana

A previsão do tempo no Paraná indica alerta para temporais nos próximos dias, especialmente entre 26 de julho e 1º de agosto de 2026. Segundo a Climatempo, uma frente fria avança pelo Sul do Brasil, acompanhada pela formação de um ciclone extratropical, o que pode provocar mudanças bruscas no tempo em diversas cidades do estado.

O fenômeno deve trazer chuvas intensas, rajadas de vento e risco de temporais isolados. Embora o maior volume de chuva seja esperado para o Rio Grande do Sul, o Paraná e Santa Catarina também podem registrar períodos de precipitação significativa, principalmente durante a atuação mais intensa das áreas de instabilidade.

Entre segunda e quarta-feira, dias 27, 28 e 29 de julho, o risco de tempestades será maior. A combinação da frente fria com o ciclone extratropical próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina pode resultar em:

– Chuva volumosa em curto período; – Rajadas de vento; – Temporais isolados; – Risco de alagamentos em áreas vulneráveis; – Queda de árvores devido a ventos fortes.

A partir de 30 de julho, o ciclone deve se deslocar rapidamente para alto-mar, permitindo a entrada de uma massa de ar frio sobre a Região Sul e reduzindo temporariamente as condições para chuva. No entanto, entre a noite de 31 de julho e 1º de agosto, uma nova frente fria associada a outro ciclone extratropical pode voltar a aumentar a instabilidade sobre o Paraná e os demais estados do Sul.

As informações são da Banda B.