Quando o iPhone 18 será lançado e o que já se sabe sobre o modelo

Fãs da Apple já estão ansiosos para a chegada do iPhone 18. A próxima geração do smartphone da Apple, como acontece todos os anos, deverá ser apresentada nos Estados Unidos em setembro. Ao que tudo indica, os primeiros modelos a serem lançados serão o Pro, o Pro Max e um inédito dobrável. Os iPhones 18 e 18e deverão chegar ao mercado no primeiro semestre de 2027.

Segundo informações do MacRumors, o Pro terá tela de 6,3 polegadas; o Pro Max, de 6,9 ​​polegadas e, o dobrável, de cerca de 5,5 polegadas quando fechado e 7,8 quando aberto. O 18 e o 18e provavelmente manterão o mesmo tamanho de tela, de 6,3 e 6,1 polegadas, respectivamente.

O Pro e o Pro Max deverão apresentar o mesmo design geral dos 17 Pro, com um sistema de câmera traseira tripla com um módulo de câmeras amplo. No caso do 18 Pro, a suposição é que seja 0,25 mm mais espesso (tenha cerca de 9 mm) e 7 gramas mais pesado (240 gramas) que a geração atual.

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Corinthia Mes