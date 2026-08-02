Vincent Pastore, ator veterano que interpretou mafiosos e caras durões, e era mais conhecido por interpretar Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero em Família Soprano, morreu aos 80 anos.

Bob McGowan, que gerenciava Pastore desde sua participação em Família Soprano, disse à Associated Press que soube de sua morte neste sábado, 1.º, por outro cliente e ator do show, Vincent Curatola.

Ele disse que Pastore foi encontrado em sua casa em City Island, Nova York, nos Estados Unidos, após ficar ausente por alguns dias.

Colegas lamentam a morte de Vincent Pastore

McGowan disse que estava tentando contatar Pastore sobre um possível trabalho. “Ele era o cliente mais leal e sempre doava para a caridade. E era o tipo de pessoa que ajudava qualquer um, o que é raro no meu ramo.”

Michael Imperioli, um amigo de longa data e colaborador de Pastore, disse no Instagram que parecia que conhecia Vincent desde sempre.

“Trabalhamos muito juntos e viajamos por todos os Estados Unidos, assim como Itália e Austrália. Muitas boas lembranças. Muitas risadas”, disse Imperioli.

“Vinny era um irmão bondoso que se importava profundamente com sua família e amigos. Sempre sentirei sua falta.”

Vincent Pastore ficou marcado por seus gângsteres no cinema

Pastore atuou no cinema desde os anos 1980 e teve papéis em grandes filmes, incluindo Os Bons Companheiros e Tempo de Despertar, ambos em 1990.

Vincent Pastore frequentemente interpretava gângsteres. E foi um desses papéis pelo qual é mais conhecido: sua participação em 30 episódios como Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, o amigo de Tony Soprano que se torna informante do FBI em Família Soprano.

Ele nasceu no Bronx e cresceu no subúrbio de Nova Rochelle, em Nova York. Se alistou na Marinha durante a Guerra do Vietnã e mais tarde frequentou a Universidade Pace, de acordo com sua biografia no IMDb. Ele deixa sua filha, Renee Pastore.

*Com informações da Associated Press (AP).

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