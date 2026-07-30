IDOSA QUE DIRIGIA BMW E MATOU MENINO EM ACIDENTE EM CAMPO MOURÃO É CONDENADA A P

IDOSA QUE DIRIGIA BMW E MATOU MENINO EM ACIDENTE EM CAMPO MOURÃO É CONDENADA A PAGAR R$ 2 MILHÕES

A Justiça do Paraná condenou a motorista de 78 anos a pagar R$ 2.031.257,76 aos pais do adolescente Anthony Pietro Fanti Rosa, de 14 anos, morto em um grave acidente na PR-558, entre Campo Mourão e Araruna, em novembro de 2024.

A sentença da Vara Cível de Peabiru determinou o pagamento de R$ 1 milhão por danos morais para cada um dos pais, além de R$ 31.257,76 por danos materiais. Segundo o juiz, a condutora dirigia com a CNH suspensa, sob efeito de álcool, em alta velocidade e invadiu a pista contrária, causando a colisão.

Anthony voltava para casa com o pai após realizar uma prova da UTFPR em Campo Mourão. O impacto foi tão forte que a BMW pegou fogo, e o adolescente morreu no local. A perícia apontou que o veículo trafegava a cerca de 137 km/h, em um trecho onde o limite era de 80 km/h.

Na esfera criminal, a motorista também responderá por júri popular. A defesa recorreu da condenação cível e da decisão que determinou o julgamento.

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