Quanto a Fifa paga ao campeão da Copa do Mundo 2026?

Além de ganhar a tão sonhada taça, o campeão da Copa do Mundo FIFA 2026 também vai faturar uma premiação milionária. A FIFA vai pagar US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) para a seleção campeã do torneio.

Ao todo, serão distribuídos US$ 727 milhões (aproximadamente R$ 3,99 bilhões) entre as seleções participantes, valor 50% superior ao pago na Copa de 2022, no Catar.

A maior parte da quantia, US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,60 bilhões), será destinada exclusivamente à premiação esportiva das 48 seleções classificadas.

Confira os valores por posição (cerca de):

Campeão: US$ 50 milhões (R$ 275 milhões)

Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 181,5 milhões)

Terceiro lugar: US$ 29 milhões (R$ 159,5 milhões)

Quarto lugar: US$ 27 milhões (R$ 148,5 milhões)

Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões (R$ 104,5 milhões)

Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões (R$ 82,5 milhões)

Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões (R$ 60,5 milhões)

Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 49,5 milhões)

Além da premiação por desempenho, cada seleção classificada receberá US$ 1,5 milhão (R$ 8,25 milhões) para ajudar nos custos de preparação para o Mundial.

Com isso, todas as equipes garantem ao menos US$ 10,5 milhões (R$ 57,75 milhões) apenas pela participação na Copa.

O Brasil estreia contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h, no estádio New York New Jersey, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C do Mundial.