Quanto a Fifa paga ao campeão da Copa do Mundo 2026?

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Além de ganhar a tão sonhada taça, o campeão da Copa do Mundo FIFA 2026 também vai faturar uma premiação milionária. A FIFA vai pagar US$ 50 milhões (cerca de R$ 275 milhões) para a seleção campeã do torneio.
Ao todo, serão distribuídos US$ 727 milhões (aproximadamente R$ 3,99 bilhões) entre as seleções participantes, valor 50% superior ao pago na Copa de 2022, no Catar.
A maior parte da quantia, US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,60 bilhões), será destinada exclusivamente à premiação esportiva das 48 seleções classificadas.
Além da premiação por desempenho, cada seleção classificada receberá US$ 1,5 milhão (R$ 8,25 milhões) para ajudar nos custos de preparação para o Mundial.
Com isso, todas as equipes garantem ao menos US$ 10,5 milhões (R$ 57,75 milhões) apenas pela participação na Copa.
O Brasil estreia contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h, no estádio New York New Jersey, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo C do Mundial.
Fonte do Artigo
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