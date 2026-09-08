Quatro indiciados por tortura após morte de jovem que caiu do 14º andar no PR, diz polícia

Polícia afirma que Alexandre, de 27 anos, foi amarrado, agredido por cerca de três a quatro horas e caiu ao tentar fugir pela sacada; inquérito segue ao MP-PR.

A Polícia Civil do Paraná indiciou quatro homens pelo crime de tortura com resultado morte e com agravante de cativeiro, após investigações sobre a morte de Alexandre Rodrigues Ramos, de 27 anos, que caiu do 14º andar de um apartamento em agosto. Segundo a corporação, laudos periciais indicam que a vítima caiu ao tentar fugir pela sacada do imóvel.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), que avaliará se oferece denúncia à Justiça contra os investigados, informou a polícia.

O que apurou a investigação

De acordo com delegados envolvidos no caso, Alexandre foi confrontado por volta das 22h30 de quinta-feira (13) por quatro colegas de apartamento da namorada, que o acusaram de furtar uma câmera fotográfica avaliada em R$ 12 mil. Na sequência, ele foi trancado em um cômodo, amarrado com um cabo de extensão e submetido a agressões físicas e psicológicas por cerca de três a quatro horas, conforme relato policial.

Os investigadores relatam que os suspeitos usaram ameaça com faca, deram chutes, socos e tapas, e chegaram a forçar a vítima a ingerir dois comprimidos de um medicamento descrito no inquérito como capaz de causar irresponsividade. Fotos encontradas nos celulares dos suspeitos mostram Alexandre amarrado, afirmam os policiais.

Segundo o delegado Roberto Fernandes, os interrogados não negaram as agressões nem o ato de trancar a vítima para forçar uma confissão. Testemunhas também relataram a situação de tortura e cárcere. Dois suspeitos teriam confessado aos policiais durante a investigação, disse a autoridade citada pela reportagem.

Dinâmica da queda

A perícia e Testemunhas colhidos pela polícia indicaram que Alexandre tentou acessar a sacada do apartamento de baixo pela proteção do lado externo e acabou despencando. O laudo Científica descartou que ele tenha sido arremessado do prédio, conforme o delegado Roberto Fernandes.

Agentes que atenderam a ocorrência notaram inicialmente indícios que motivaram investigação mais aprofundada, como a posição da chave da porta do quarto. A ocorrência chegou a ser registrada inicialmente como possível suicídio.

Situação dos investigados

Os quatro homens chegaram a ficar detidos por 24 dias e deixaram a prisão no domingo (6). Três deles respondem com tornozeleira eletrônica e todos têm proibido contato com testemunhas e a saída da cidade sem autorização, informou a polícia.

Em nota, a defesa dos investigados, representada pelos advogados Arthur Travaglia e Claudia Piccin, afirmou: “os mesmos elementos informativos e laudos periciais constantes do Inquérito permitem conclusões jurídicas e fáticas diversas, razão pela qual aguardará a análise do Ministério Público e exercerá o contraditório no momento oportuno”.

O inquérito segue agora sob análise do MP-PR para eventual oferecimento de denúncia.