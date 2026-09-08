Seleção Brasileiras Feminina de Futebol de Cegas conquista o vice-campeonato na Copa América em São Paulo

A seleção Brasileiras feminina de futebol de cegas encerrou sua participação na Copa América com a medalha de prata após um confronto decisivo contra a Argentina.

A equipe do Brasil enfrentou as Argentina nesta terça-feira (8), em uma partida disputada no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico Brasileiro, localizado em São Paulo. O duelo terminou com o placar de 1 a 0 para as adversárias, que garantiram o título do torneio continental.

O revés marcou o encerramento da competição para as brasileiras, que demonstraram entrega total em campo durante todo o tempo regulamentar. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o resultado reflete o alto nível técnico das equipes que disputaram esta edição do campeonato.

Apesar da derrota, o sentimento no elenco é de valorização pelo esforço coletivo. A jogadora Sarah destacou a garra das atletas e afirmou que a medalha de prata serve como motivação para os próximos desafios esportivos que a seleção terá pela frente.

Campanha Brasileiras e estrutura do torneio

Esta edição da Copa América de futebol de cegas foi histórica por ser a primeira a contar com a participação de quatro seleções nacionais. Além do Brasil e da Argentina, as equipes do Canadá e do México também integraram o torneio, que foi realizado em turno único na fase inicial.

Para chegar à grande final, a seleção Brasileiras acumulou duas vitórias expressivas contra o Canadá, por 7 a 0, e contra o México, por 2 a 0. O único tropeço das brasileiras na fase inicial foi justamente contra a Argentina, pelo placar mínimo de 1 a 0.

Preparação para o Mundial de 2027

O foco da comissão técnica e das atletas agora se volta para o futuro da modalidade. A jogadora Sarah reforçou que a equipe manterá o ritmo de trabalho e a dedicação nos Treinamento visando a Copa do Mundo, que está programada para ocorrer em outubro de 2027, também na cidade de São Paulo.

Andamento da Copa América Masculina

Enquanto o torneio feminino foi concluído, a seleção Brasileiras masculina de futebol de cegos segue em busca do sétimo título continental. O time avançou para as semifinais após uma campanha sólida na fase de grupos, que incluiu vitórias contra o Chile e o Peru.

Na última partida da fase classificatória, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Colômbia. As semifinais Masculina estão agendadas para a próxima quinta-feira (10), a partir das 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da International Blind Sports Federation (IBSA) no YouTube.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o placar da final feminina entre Brasil e Argentina?

A Argentina venceu a partida por 1 a 0, conquistando o título da Copa América de futebol de cegas.

Onde foi realizada a Copa América de futebol de cegas?

O torneio foi disputado no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Quem garantiu o terceiro lugar no torneio feminino?

A medalha de bronze ficou com a seleção do México, que venceu o Canadá por 1 a 0.

Quando será o próximo Mundial de futebol de cegas?

A próxima Copa do Mundo está programada para ser realizada em outubro de 2027, também na cidade de São Paulo.

Como acompanhar as semifinais da Copa América masculina?

Os jogos serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial da International Blind Sports Federation (IBSA) no YouTube, a partir de quinta-feira (10).