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Tentativa de evitar atropelamento de cães termina em colisão no Cataratas em Cascavel

Tentativa de evitar atropelamento de cães termina em colisão no Cataratas em Cascavel

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Tentativa de evitar atropelamento de cães termina em colisão no Cataratas em Cascavel
Tentativa de evitar atropelamento de cães termina em colisão no Cataratas em Cascavel

Por Redação

Atualizado em

Um acidente entre duas motocicletas mobilizou equipes do Siate no início da madrugada desta terça-feira (28), na Avenida Santa Maria, no Bairro Cataratas, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas no local, o condutor de uma Honda CG 160 seguia pela avenida quando dois cães saíram de uma residência e avançaram em sua direção. Para evitar atropelar os animais, ele desviou, invadiu a pista contrária e acabou atingindo outra motocicleta que trafegava no sentido oposto.

O piloto da CG sofreu escoriações na mão e na perna. Ele foi atendido pelos socorristas, mas recusou encaminhamento hospitalar.

Já o condutor da outra motocicleta, de 41 anos, sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e também no tornozelo. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à UPA Tancredo Neves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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