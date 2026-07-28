Tentativa de evitar atropelamento de cães termina em colisão no Cataratas em Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Um acidente entre duas motocicletas mobilizou equipes do Siate no início da madrugada desta terça-feira (28), na Avenida Santa Maria, no Bairro Cataratas, em Cascavel.
Segundo as informações apuradas no local, o condutor de uma Honda CG 160 seguia pela avenida quando dois cães saíram de uma residência e avançaram em sua direção. Para evitar atropelar os animais, ele desviou, invadiu a pista contrária e acabou atingindo outra motocicleta que trafegava no sentido oposto.
O piloto da CG sofreu escoriações na mão e na perna. Ele foi atendido pelos socorristas, mas recusou encaminhamento hospitalar.
Já o condutor da outra motocicleta, de 41 anos, sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e também no tornozelo. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à UPA Tancredo Neves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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