Tentativa de evitar atropelamento de cães termina em colisão no Cataratas em Cascavel

Um acidente entre duas motocicletas mobilizou equipes do Siate no início da madrugada desta terça-feira (28), na Avenida Santa Maria, no Bairro Cataratas, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas no local, o condutor de uma Honda CG 160 seguia pela avenida quando dois cães saíram de uma residência e avançaram em sua direção. Para evitar atropelar os animais, ele desviou, invadiu a pista contrária e acabou atingindo outra motocicleta que trafegava no sentido oposto.

O piloto da CG sofreu escoriações na mão e na perna. Ele foi atendido pelos socorristas, mas recusou encaminhamento hospitalar.

Já o condutor da outra motocicleta, de 41 anos, sofreu fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e também no tornozelo. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado à UPA Tancredo Neves. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.