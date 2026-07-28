Chelsea avalia investida por atacante de 35 anos, diz jornal

O Chelsea estuda fazer uma proposta pelo experiente centroavante Danny Welbeck, de 35 anos, atualmente no Brighton e com passagens por Arsenal e Manchester United. As informações são do jornal The Athletic.

O interesse no inglês faz parte de uma nova estratégia de mercado. Após contratar apenas jogadores com menos de 25 anos nos últimos anos, o Chelsea passou a mirar atletas mais experientes e já consolidados no Campeonato Inglês. Nas últimas semanas, foram noticiados os interesses do clube londrino em Granit Xhaka, de 34 anos, e John Stones, de 31.

Uma negociação com o Brighton não deve ser complicada, já que Welbeck tem apenas mais um ano de contrato. Além disso, a experiência e a liderança do veterano são vistas como atrativos pelo Chelsea e pelo treinador Xabi Alonso. Os clubes estão otimistas por um desfecho positivo, embora as conversas ainda estejam em estágio inicial.

Apesar da idade, Welbeck disputou 37 dos 38 jogos possíveis do Brighton na última edição da Premier League, marcando 13 gols, a melhor marca de sua carreira na competição. Em seis anos no clube, o ex-centroavante da seleção inglesa soma 201 partidas e 51 gols.

Antes de chegar ao Brighton, Welbeck passou pelo Manchester United, clube que o revelou, e pelo Arsenal, onde permaneceu por cinco temporadas antes de se transferir para o Watford.

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Dança das cadeiras

Caso Welbeck seja contratado, outros atacantes do Chelsea podem deixar o clube. De acordo com o The Athletic, o clube irá ouvir propostas por Liam Delap, Marc Guiu e pelo recém-contratado Emmanuel Emegha.

Outro nome com futuro incerto é o de Nicolas Jackson, que retornou ao clube após período de empréstimo no Bayern de Munique. O atacante senegalês, que disputou a última Copa do Mundo, não viajou com o restante do elenco para a pré-temporada na Austrália e desperta o interesse do Aston Villa.