Quem Ama Cuida: Adriana e Pilar ficam frente a frente

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Em Quem Ama Cuida, Adriana (Letícia Colin) passou seis anos atrás das grades, condenada por um crime que não cometeu. A fisioterapeuta, que conseguiu liberdade condicional após uma passagem de tempo na novela das 9, está disposta a tudo para descobrir quem matou Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e se vingar de todos que participaram da sua injusta condenação. Nos próximos capítulos, ela ficará frente a frente com uma das principais responsáveis pela sua prisão.
Fonte do Artigo
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