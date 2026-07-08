Quem Ama Cuida: Adriana e Pilar ficam frente a frente

Em Quem Ama Cuida, Adriana (Letícia Colin) passou seis anos atrás das grades, condenada por um crime que não cometeu. A fisioterapeuta, que conseguiu liberdade condicional após uma passagem de tempo na novela das 9, está disposta a tudo para descobrir quem matou Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e se vingar de todos que participaram da sua injusta condenação. Nos próximos capítulos, ela ficará frente a frente com uma das principais responsáveis pela sua prisão.