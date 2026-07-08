Setenta e cinco casos de dengue já foram confirmados em 18 municípios da região da Comcam em 2026. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Em relação à semana anterior, foi registrado apenas um novo caso, justamente em Ubiratã, que chegou a 35 confirmações e segue liderando, com ampla diferença, o número de casos positivos da doença na região.

Na sequência aparecem Moreira Sales, com nove casos; Terra Boa e Quarto Centenário, com cinco cada; Iretama, com quatro; Altamira do Paraná, Fênix, Goioerê e Janiópolis, com dois casos cada. Com uma confirmação cada estão Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Farol, Juranda e Roncador.

Apesar da expressiva redução dos casos e mortes por dengue no Paraná nos primeiros meses de 2026, a Sesa reforça a importância da prevenção. As condições climáticas continuam favorecendo a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

As autoridades de saúde alertam que existem quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4), e uma pessoa pode contrair a doença mais de uma vez ao longo da vida. Infecções por diferentes sorotipos aumentam o risco de desenvolvimento das formas mais graves da doença.

A orientação é para que a população elimine recipientes que possam acumular água parada, mantenha caixas d’água fechadas e redobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito.

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